Két számjegyű összeggel drágulnak az üzemanyagok, ennyivel fizetnek többet a kutak csütörtöktől!

Továbbra is kitart a védett ár, így a magyar rendszámos autókba a 95-ös benzint 595 forintért lehet tankolni, a gázolajat pedig 615 forintért. Ugyanakkor, ha valaki külföldi felségjelzéssel szeretne üzemanyagot vételezni, már egészen más tarifákkal fog találkozni. A 95-ös benzin piaci ára szerda délelőtt átlagosan 648 forint, míg a gázolajé 703 forint - derült ki a Holtankoljak.hu összesítéséből. Előbbi esetben ez literenként 53 forintos különbséget jelent, utóbbinál még nagyobb, 88 forintos differenciával találkozni.

Az olló pedig tovább nyílhat a védett és a piaci ár között csütörtökön. A Holtankoljak.hu értesülései szerint a 95-ös benzinért 11 forinttal kell majd többet fizetnie a kutaknak, a gázolajért pedig 15 forinttal magasabb összegért juthatnak hozzá. Amennyiben a töltőállomások egy az egyben beépítik az árba a drágulást, úgy előbbi piaci ára 659 forintra módosulhat, utóbbié ezzel egy időben elérheti a 718 forintot, vagyis több mint 100 forintos különbség jelentkezhet a hatósági és a piaci ár között.