Kevés európai országban járnak olyan öreg autókkal, mint Magyarországon

"Járművek az európai utakon" címmel közölt részletes tanulmányt az ACEA a kontinens különböző országainak gépjárműparkjáról. A szervezet többek között megvizsgálta, pontosan mennyi autót, kishaszongépjárművet, buszt, vagy épp teherautót tartanak számon egy adott államban, de az átlagéletkorukat is kiszámolták.2023 és 2024 között az Európai Unió országaiban átlagosan 1,4 százalékkal nőtt a személygépkocsik száma. A legnagyobb mértékű előrelépést Lettország produkálta, ahol 9,2 százalékkal több autó futott 2024-ben, mint egy évvel azelőtt. Ellenben - egyedüliként - Szlovákiában csökkent a gépkocsik száma (2,6 százalékkal). Ami hazánkat illeti, Magyarország valahol a középmezőnyben helyezkedik el ebből a szempontból, mivel 2,3 százalékos növekedésről számoltunk be, vagyis 2024-ben 4 260 906 személyautót tartottak nyilván magyar rendszámmal. Amennyiben a kishaszongépjárműveket, teherautókat és buszokat is idevesszük, úgy a matek 4 906 722-re jön ki, ez pedig 1,6 százalékos növekedés, amely már az EU-s átlag alatt marad, mivel ez esetben 1,8 százalékos pluszról számolt be az ACEA.A nyilvántartott személyautók átlagéletkora is bőven az uniós átlag fölött alakul hazánkban. A 26 tagállam (Bulgária nem közölt adatokat) adataiból 12,7 éves átlag rajzolódik ki, ezt a számot pedig hazánk "felfelé húzza", mivel átlagosan 15,6 éves autókkal járnak a magyarok. Viszonyításképpen érdemes megnézni a szomszédos országokat is, mert ezekben sem sokkal jobb a helyzet. Szlovákiában ugyanez a mutató 14,6 év, Romániában 15,6 év, Horvátországban 13,4 év. Szlovénia és Ausztria gépjárműparkja fiatalabb az EU-s mutatónál, igaz előbbié nem sokkal, hiszen 11,6 év az átlag. Ezzel szemben Ausztria az egész Unióban az egyik legmodernebb gépjárműparkkal rendelkezik, mivel az átlagéletkor mindössze 9,2 év. Ennél a dokumentum szerint csak Litvánia (1,8 év), valamint Luxemburg (8,2 év) büszkélkedhet jobb mutatóval, ugyanakkor az évenkénti bontás alapján nehéz elképzelni, hogy a litván adat valós legyen, hiszen jóval több 5 évnél idősebb autó szerepel a nyilvántartásban, mint annál fiatalabb. Ezentúl Írországon és Dánián túl egyetlen más ország sem rendelkezik 10 évnél fiatalabb átlagéletkorral. A skála másik végén Észtország és Görögország található. Ezeken a helyeken több mint 17 évre jött ki a matek.Hajtásláncokra lebontva az EU-ban továbbra is benzines autóból fut a legtöbb az utakon (49,2%-os átlag), ezt követően jönnek a dízelmotorosok (38,4%), majd a hibridek (5,0%), végül a villanyosok (2,3%) és a PHEV-ek (1,4%). A maradék 3,8 százalékot egyéb, alternatív üzemanyagok teszik ki.Magyarországon nem meglepő módon a benzinesekből volt a legtöbb 2024 végén, 60,6 százalék az arányuk, ezt követően jönnek a gázolajosok 31,4 százalékkal. Hibridekből pontosan az EU-s átlagnak megfelelő 5 százaléknyi futott itthon, ugyanakkor a BEV-ek és PHEV-ek száma elhanyagolható a fentiek mellett, mivel az akkumulátoros elektromosok részesedése 1,4 százalék, konnektoros hibridekből pedig mindössze 0,9 százalék. Ugyanakkor ezen számok tanulmányozásakor érdemes észben tartani, hogy az ACEA a 2024-es adatokból dolgozott. Múlt évben pedig - többek között a céges villanyautós támogatásnak köszönhetően - sosem látott mértékben nőtt a BEV-ek értékesítése, így mostanra biztosan sokkal nagyobb részesedésben vannak jelen a hazai utakon, mint 2024-ben.