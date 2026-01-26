Kilinccsel előre egy hátsókerekes Passatban? Létezik!

megkínzásáról

Az öreg autók látványosterheléses teszteléséről híres Rust Bucket Motorsport Youtube csatornára a tél alkalmából egy nagyon különleges videót töltöttek fel. Egy 2,8 literes, 193 lóerős V6 benzinmotorral és kézi sebességváltóval szerelt Volkswagen Passatot hajtottak meg az észak-európai télben. A csavar a történetben, hogy az eredetileg összkerékhajtással dolgozó technikát előtte kizárólag hátsókerekessé alakították, így különösen látványos szórakozásra képes az öreg Volkswagen a hóban. Extraként pedig végre nem csak elhagyatott földutakon láthatjuk száguldozni a csatornát üzemeltető, titokzatos sofőrt, hanem egy kijelölt versenypályán is, ahol más, szintén filléres autókkal együtt megy a móka: a főként öreg BMW modellekből álló flotta olyan tandem driftet nyom le, amit hivatalos versenyeken is ritkán látni. Ha nem hiszed, az alábbi videóból meggyőződhetsz róla a saját szemeddel.