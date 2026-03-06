péntek, március 6, 2026
  • Benzin: 571 Ft
  • Dízel: 600 Ft
Még brutálisabb üzemanyagár-emelést hoz a hétvége: íme a számok!

Németh Kornél
Hétvégén sincs megállás: tovább száguld az egekbe az üzemanyagok nagykereskedelmi és kiskereskedelmi ára Magyarországon.

A pénteki 15 forintos gázolajár-emelés után sincs megállás a hazai üzemanyagpiacon: szombaton újabb jelentős drágulásra készülhetünk a nagykereskedelmi árakat illetően. A benzin bruttó 7 forinttal, a gázolaj bruttó 17 forinttal kerül majd többe a töltőállomásoknak a hét végén. Fontos megjegyezni, hogy itt már nem kérdés a kiskereskedelmi átlagárak emelkedése: az előző nagykereskedelmi drágulást követően 5 forinttal kerül többe a benzin és 11 forinttal kerül többe a gázolaj a hazai kutakon. Az utóbbi napok tendenciái alapján legalább hasonló mértékű áremelkedésre számíthatunk szombaton is.

