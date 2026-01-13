Még idén érkezik: így fog kinézni a Kia Ceed kombi utódja!

A Kia K4 Sportswagon céges autóként is hódíthat, de családi mindenesnek is kiváló lehet

Németh Kornél 0 , , , , , , , , ,

Új kombival bővül az európai kompakt-kínálat, ezúttal Koreából: mutatjuk a Kia K4 Sportswagon első hivatalos fotóit és a műszaki részleteket!

Hivatalosan is leleplezték a Kia Ceed utódlására érkező K4 kombi változatát. A K4 Sportswagon névre keresztelt újdonság 15 milliméterrel rövidebb, mint a szedán, de 265 milliméterrel hosszabb, mint a K4 ferdehátú. Mindhárom modell azonos, 2720 milliméteres tengelytávval készül, ami rengeteg hátsó lábteret biztosít. Az újdonság még idén megérkezik a kereskedésekbe. A Kia szerint a csomagtér felhajtott ülésekkel 604 literes, ami erős, de közel sem kategóriaelső. Persze, 166 literrel több, mint a ferdehátú K4 esetében, de egy Golf kombi 611 litert, egy Octavia kombi pedig 640 litert kínál. Sőt, még a régi Kia Ceed Sportswagon puttonya is 625 literes volt. Az utastérben a K4 Sportswagon azonos a kevésbé praktikus testvéreivel, szinte kizárólag a csomagtartó a különbség. A motortérben sincs újdonság, 115 lóerős, 1,0 literes T-GDI benzinmotorral és hatfokozatú manuális sebességváltóval indul a kínálat. A manuális sebességváltó helyett hétfokozatú duplakuplungos is kérhető az alapmotorhoz, míg az 1,6 literes T-GDI benzines kizárólag a DCT-vel, illetve 150 vagy 180 lóerős teljesítményszinttel érhető el. A Kia ígért teljes értékű hibrid változatot is, ám ez csak később érkezik.

You May Also Like

Itt a Mazda új crossovere, már be is árazták Magyarországon!

Gorzás Gergő 0

Beárazták itthon a Kia Ceed utódját! Ennyibe kerül Magyarországon a K4!

Gorzás Gergő 0

Bemutatkozott a Kia legolcsóbb villanyautója! Mutatjuk, mit kínál az EV2!

Gorzás Gergő 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?