Megszületett a döntés: ez lett a 2026-os Év Női Autója díj győztese!

Az Év Női Autója díj zsűrije januárban már nyilvánosságra hozta a kategóriagyőzteseket, viszont az abszolút első kilétét akkor még nem fedték fel. Várható volt, hogy a végső diadalt is az akkor megnevezett autók között kell keresni, ezt a feltételezést pedig igazolta most a valóság, hiszen 2026-ban a kizárólag hölgyekből álló szakmai szervezet az új Nissan Leafet látta a legjobbnak.

Az indoklás szerint a japánok új villanyautója az "elektromos mobilitás koherens és realisztikus megközelítésével győzte meg a zsűrit". "A 100 százalékban villanyos gépkocsit a mindennapi, egyszerű használatra tervezték" - tették hozzá. Méltatták továbbá az utastér kialakítását, az alacsony menetzajt, valamint a Leaf hatékonyságát is.