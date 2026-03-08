vasárnap, március 8, 2026
Megszületett a döntés: ez lett a 2026-os Év Női Autója díj győztese!

Gorzás Gergő
2026-ban is kihirdették az Év Női Autója díj győztesét. A különböző kategóriák elsőit már korábban elárultak, azonban azt, hogy a zsűrinek mely autó nyerte el leginkább a tetszését, azt egészen mostanáig nem árulták el.

Az Év Női Autója díj zsűrije januárban már nyilvánosságra hozta a kategóriagyőzteseket, viszont az abszolút első kilétét akkor még nem fedték fel. Várható volt, hogy a végső diadalt is az akkor megnevezett autók között kell keresni, ezt a feltételezést pedig igazolta most a valóság, hiszen 2026-ban a kizárólag hölgyekből álló szakmai szervezet az új Nissan Leafet látta a legjobbnak.

Az indoklás szerint a japánok új villanyautója az "elektromos mobilitás koherens és realisztikus megközelítésével győzte meg a zsűrit". "A 100 százalékban villanyos gépkocsit a mindennapi, egyszerű használatra tervezték" - tették hozzá. Méltatták továbbá az utastér kialakítását, az alacsony menetzajt, valamint a Leaf hatékonyságát is.

