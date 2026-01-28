Mit ne csinálj, ha igazoltatni próbál a rendőr? Videón a válasz!

Veszprémben közúti ellenőrzést tartott a rendőrség, egy forgalmas útszakasz mellett állították félre a közlekedőket. A távolban érkezett egy fehér Opel Astra, az egyenruhások pedig az útra kiállva, lámpával jelezték a sofőrnek, hogy álljon félre. A sofőr azonban amint meglátta a rendőröket, rögtön irányt váltott, befordult egy telephely portája elé, és megpróbálta elhagyni az autót.

Ez a megoldás azonban akkor sem működött volna, hogyha valóban oda tart a sofőr: a rendőri utasításnak minden esetben eleget kell tenni, függetlenül a tervezett útvonaladtól.

A hirtelen irányt változtató autó így azonnal gyanússá vált a rendőröknek, az egyik járőrautó néhány másodpercen belül az Astra után eredt, így a sofőrt sikerült még a járműnél elcsípni. Kiderült, hogy a 40 éves helyi lakos egyáltalán nem rendelkezik jogosítvánnyal, ezért próbált elszökni a rendőrök elől. A sofőrt előállították, majd szabálysértési őrizetbe vették és engedély nélküli vezetés miatt tettek feljelentést ellene.