Mit ne csinálj, ha igazoltatni próbál a rendőr? Videón a válasz!
Azt hitte, hogy kijátszotta az egyenruhásokat, aztán szembejött a valóság
Ha a rendőr megállásra szólít fel, akkor nincs mérlegelési lehetőséged, eleget kell tenni az utasításnak. Mutatjuk, mi történik, ha inkább hirtelen irányt változtatsz.
Ez a megoldás azonban akkor sem működött volna, hogyha valóban oda tart a sofőr: a rendőri utasításnak minden esetben eleget kell tenni, függetlenül a tervezett útvonaladtól.A hirtelen irányt változtató autó így azonnal gyanússá vált a rendőröknek, az egyik járőrautó néhány másodpercen belül az Astra után eredt, így a sofőrt sikerült még a járműnél elcsípni. Kiderült, hogy a 40 éves helyi lakos egyáltalán nem rendelkezik jogosítvánnyal, ezért próbált elszökni a rendőrök elől. A sofőrt előállították, majd szabálysértési őrizetbe vették és engedély nélküli vezetés miatt tettek feljelentést ellene.