Most nagyon kell figyelni! Rengeteg pénzt spórolhatsz, ha így vásárolsz autópályamatricát!

A különböző útfelújítások és építkezések miatt több vármegyére is féláron lehet 2026-ra matricát váltani

Számos változás jön a hazai gyorsforgalmi szakaszok kapcsán 2026-ban, ennek megfelelően a matricákat sem érdemes megszokásból vásárolni. Több útszakasz lesz fizetős, ellenben lesz, ahol a mostani összeg töredékéért lehet majd autózni. Íme a részletek!

Megkezdődött a 2026-os autópályamatricák elővásárlási időszaka. A korábbi értesüléseknek megfelelően a következő esztendőre az M1-es autópálya felújítása miatt 4 vármegyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) egy kedvezményes, 15 ezer forintos engedélyt lehet majd váltani. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is kapnak némi kompenzációt az autósok, hiszen az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszán még mindig tartanak a helyreállítási munkálatok. Ezért a vármegyei matrica 2500 forintba fog kerülni. Fontos változás, hogy 2026-ban 3 újabb szakasszal bővül a fizetős szakaszok száma. Baranya vármegyében az M6-os Bátaszék és Ivándárda között, illetve az M44-es Kecskemét észak-Lajosmizse csomóponttól a szentkirályi, illetve Tiszaug-Tiszakürt csomópontig, amely Pest- és Bács-Kiskun vármegyét is érinti. Ugyanakkor egyelőre úgy tűnik, hogy az M4-es autóút vadiúj, Törökszentmiklóst és Kisújszállást összekötő szakasza egyelőre díjmentes marad. A változások kapcsán az Autópályamatrica.hu online kérdőív formájában kérdezte a felhasználókat a vásárlási szokásaikról. A több mint 10 ezer kitöltőnek mindössze negyede vásárol éves országos engedélyt, a döntő többség vármegyei matricá(ka)t választ. Az ok egészen egyszerű: a megkérdezettek közel 40 százalékának kifejezett nehézséget okoz egy összegben kifizetni a 62 ezer forintot, pedig az így nyilatkozók fele szívesebben venné ezt, csak épp részletfizetéssel. 80 százalékuk pedig biztosan ezt választaná, ha év közben egyéb szolgáltatásokat – parkolási és autós kedvezmények, kuponok, gépjármű asszisztencia stb. – is kapna a matrica mellé - áll a közleményben. A felmérésben részt vevők döntő többsége inkább 2-4 vármegyei matricával oldja meg a közlekedést. A legtöbben még ezeket sem egyben veszik meg, hanem a lakóhelyükhöz legközelebb lévőt az év elején, a többit pedig csak később.  

