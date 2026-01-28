Napelemes villanyautót épített a Nissan: mutatjuk, mennyit töltődik egy nap alatt!

Az Ariya koncepcióautó motorháztetőjét, tetejét és hátsó szélvédőjét 3,8 négyzetméternyi napelem borítja. Összesen 480 cellával dolgozik, amelyek 700 W csúcsteljesítménnyel napi 4 kilowattórát képesek termelni. A Nissan szerint így ideális körülmények között a napelemek akár 23 kilométeres extra hatótávolságot is biztosíthatnak egy nap alatt. Az autógyártó számításai szerint a napelemes Ariya a köztudottan nem túl napos Londonban is átlagosan napi 10,2 kilométernyi hatótávot tudna összegyűjteni.

A naposabb éghajlatú városokban az extra kilométerek száma növekszik: Barcelonában átlagosan napi 17,6 kilométer, Új-Delhiben 18,9 kilométer, Dubaiban pedig napi 21,2 kilométer is reális.