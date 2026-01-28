Napelemes villanyautót épített a Nissan: mutatjuk, mennyit töltődik egy nap alatt!
Ismét előkerült a napelemes villanyautó ötlete, ezúttal nagy nevű márkánál
A Nissan a Tiszta Energia Nemzetközi Napján mutatta be a napelemes Ariya tanulmányautót. A technika ráadásul ismerős helyről érkezik, már persze azok számára, akik korábban is érdeklődtek a napelemes villanyautó-tanulmányok iránt.
A naposabb éghajlatú városokban az extra kilométerek száma növekszik: Barcelonában átlagosan napi 17,6 kilométer, Új-Delhiben 18,9 kilométer, Dubaiban pedig napi 21,2 kilométer is reális.A koncepcióautót a Nissan dubaji termékfelelősei és barcelonai hajtáslánc-részlege fejlesztette, a napelemek pedig a holland Lightyear cégtől származnak. Ez a név nem véletlenül lehet ismerős: 2017 és 2023 között a Lightyear egy 250 000 eurós villanyautót próbált piacra dobni, amelyet teljes egészében napelemek borítottak, így a gyártó állítása szerint akár 70 kilométernyi extra hatótávot is össze tudott volna szedni egy felhőtlen, nyári napon Dél-Spanyolországban. Visszatérve a Nissanra: a napelemes Ariya egyelőre még csak tanulmány, így megtippelni is nehéz, hogy mennyibe kerülne ez a 700 wattos rendszer, ha rendelhető opcióként elérhetővé válna.