Napelemes villanyautót épített a Nissan: mutatjuk, mennyit töltődik egy nap alatt!

Ismét előkerült a napelemes villanyautó ötlete, ezúttal nagy nevű márkánál

Németh Kornél

A Nissan a Tiszta Energia Nemzetközi Napján mutatta be a napelemes Ariya tanulmányautót. A technika ráadásul ismerős helyről érkezik, már persze azok számára, akik korábban is érdeklődtek a napelemes villanyautó-tanulmányok iránt.

Az Ariya koncepcióautó motorháztetőjét, tetejét és hátsó szélvédőjét 3,8 négyzetméternyi napelem borítja. Összesen 480 cellával dolgozik, amelyek 700 W csúcsteljesítménnyel napi 4 kilowattórát képesek termelni. A Nissan szerint így ideális körülmények között a napelemek akár 23 kilométeres extra hatótávolságot is biztosíthatnak egy nap alatt. Az autógyártó számításai szerint a napelemes Ariya a köztudottan nem túl napos Londonban is átlagosan napi 10,2 kilométernyi hatótávot tudna összegyűjteni.

A naposabb éghajlatú városokban az extra kilométerek száma növekszik: Barcelonában átlagosan napi 17,6 kilométer, Új-Delhiben 18,9 kilométer, Dubaiban pedig napi 21,2 kilométer is reális.

A koncepcióautót a Nissan dubaji termékfelelősei és barcelonai hajtáslánc-részlege fejlesztette, a napelemek pedig a holland Lightyear cégtől származnak. Ez a név nem véletlenül lehet ismerős: 2017 és 2023 között a Lightyear egy 250 000 eurós villanyautót próbált piacra dobni, amelyet teljes egészében napelemek borítottak, így a gyártó állítása szerint akár 70 kilométernyi extra hatótávot is össze tudott volna szedni egy felhőtlen, nyári napon Dél-Spanyolországban. Visszatérve a Nissanra: a napelemes Ariya egyelőre még csak tanulmány, így megtippelni is nehéz, hogy mennyibe kerülne ez a 700 wattos rendszer, ha rendelhető opcióként elérhetővé válna. Amennyiben a Nissan úgy dönt, hogy az Ariya napelemes koncepcióautót sorozatgyártásba küldi, akkor sem lennének elsők a technikával, még a nagy gyártók között sem. A konnektoros hibrid Toyota Prius ugyanis egyes régiókban jelenleg is kérhető napelemes tetővel, az Egyesült Államokban például 610 dollár, vagyis nagyjából 200 ezer forint a felára. A Prius ennyiért 185 wattos, napi 2,2 kWh energia előállítására képes rendszert kap, ami körülbelül 10 kilométeres extra hatótávolságot biztosít. Más gyártók is próbálkoztak már napelemekkel a múltban, igaz, nem az autók meghajtására. A Mazda, az Audi, illetve a Volkswagen is kínált napelemes szellőztetőrendszert, többek között a Mazda 929-ben, a Volkswagen Passatban és az Audi A6-ban is.

