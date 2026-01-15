Olcsósít a Ford is?

Az előzetes várakozásait is felülmúlva zárta a 2025-ös évet a Ford. Magyarországon 153 ezer új autót regisztráltak 2025-ben, amiből a Ford 16 311 új autó értékesítéssel, azaz 10,7%-os részesedéssel a 2. legkelendőbb autómárkának bizonyult a teljes piacot és összes szegmenst egyben tekintve. A márka eredményei a megelőző, 2024-es év bronzérmes pozíciójához képest jelentős javulást mutattak, mintegy 17,6% éves volumen növekedést realizálva, túlszárnyalva az iparág 4.6%-os bővülését.„A Ford idén ünnepli magyarországi fennállásának 35. évfordulóját, és külön öröm számunkra, hogy a 2026-os évet a tavalyi év sikereire építve indíthatjuk. A Ford immáron 16. éve piacvezető a haszongépjármű szegmensben, és 12. éve stabil szereplő a három legkelendőbb autómárka között a teljes hazai piacon, 2025-ben valamennyi szegmensben túlszárnyalva a márka európai piaci részesedését” – hangsúlyozta Kővágó-Laky Andrea, a Ford Magyarország Ügyvezető Igazgatója.A Ford Pro üzletága jelenleg 16. éve töretlenül piacvezető a haszongépjárművek szegmensében hazánkban, 2025-ben mintegy 33%-os kimagasló piaci részesedéssel, 7914 új haszongépjármű értékesítéssel zárt. A Ford egyedülálló 4.9 százalékponttal növelve éves piaci részesedését, mindezt anélkül is, hogy a márka népszerű egy- és kéttonnás haszongépjármű alapú személyszállító értékesítéseit ebbe a kategóriába sorolnánk. Az üzletág így sikeresen realizálta korábbi komoly ambícióját: lényegében, hazánkban minden 3. eladott haszongépjármű: Ford!Ha szimplán a személyautókat nézzük, akkor is jelentősen erősödött a Ford, hiszen tavaly 8397 új autó regisztrációval és 6,5% -os piaci részesedéssel zárt Magyarországon, ezzel 23,6%-os éves volumen növekedést könyvelhetett el. A személyautók piacán a márkák rangsorában a Ford az 5. helyen, míg az elektromos személyautóknál a 6.helyen végzett. Utóbbinál 6,6%-os piaci részesedéssel, megnégyszerezte értékesítési volumenét 2025-ben a megelőző évhez képest, 724 tisztán elektromos modell értékesítéssel.Ez a megújult elektromos portfóliónak is köszönhető, a legnépszerűbb modellek a tavalyi regisztrációkat tekintve: az Explorer (262 db), a Capri (151 db), a májusban bemutatott Puma Gen-E (182 db), a Mustang Mach-E (50 db), az elektromos Tourneo Custom (71 db) és a Courier (8 db). A márka 2026-os terveiben a tisztán elektromos személyautó modellek megnövelt hatótávokkal jelennek meg, 2026 tavasszal érkezik a Puma Gen-E megnövelt hatótávú változata, amelynek kedvezményes induló ára 11 090 000 Ft.Ugyanakkor a hagyományos hajtású modellpalettán is megjelent az úgynevezett Freedom ajánlat, ami az eleve kedvező árcédula mellé még szervizcsomagot, vagy épp kedvezményes finanszírozást is ad, esetleg téli csomagot, ha inkább azt választja az ügyfél. Így a lélektani határnak számító 10 millió forintos ár alá befért a Kuga is, de ott van még a Puma 7,89 millió forintért, vagy a Tourneo Courier is 8,39 millió forintért.