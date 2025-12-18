Öreg autó nem vén autó! Jávorszarvasteszten egy 1973-as évjáratú SEAT!

Igazi gyöngyszem az alábbi videó a km77 csapatától, akik lelkiismeretesen vallatják az autóipar újdonságait a kikerülőmanőverekkel. Most viszont a múltba nyúltak vissza és egy 1973-as SEAT 600-at küldtek a bóják közé. A videó elején segítenek elhelyezni a néző számára, hogy mekkora is valójában ez az autó, ebben nagy segítség, hogy egy Dacia Spring mellé rakták oda. Szokás szerint a szlalomozással kezdték, ahol szép komótosan végigment, igaz az időeredményét nem fogja kitenni az ablakba, de bóját se döntött. A kikerülésnél a 77 km/h elérhetetlen álom, hiszen nincs elég hely felgyorsulni, de 61 km/h-nál még tapad az útra, akkor is, ha olybá tűnik, mintha hátul ki akarna szakadni a kerék. Aztán 62 km/h-nál történik valami... de ezt már nézd meg a saját szemeiddel!