Saját F1-es csapatot indíthat a BYD, ennek pedig a sportágon belül is lenne, aki örül

Abban már semmi meglepő nincs, hogy a BYD gyakorlatilag számolatlanul szórja a pénzt a márkái népszerűsítésére. Remek példa erre a legutóbbi, 2024-es, németországi labdarúgó-Európa-bajnokság kiemelt támogatói státuszának megszerzése, vagy éppen az angol Manchester City vagy az olasz Inter csapatával kötött megállapodás. Mindez úgy tűnik, nem elég a kínai óriásvállalatnak, és szeretnék a motorsportban is letenni a névjegyüket.

A BYD komolyan mérlegeli a Formula-1-be történő belépést akár egy teljesen új, 12. csapat indításával, akár egy már meglévő istálló felvásárlásával - írta meg a Bloomberg. Egyes források már ennél is messzebb mentek, és már egyenesen arról írnak, hogy a márka tárgyalásokat is folytat - természetesen ezt egyelőre nem erősítette meg a BYD, de összességében az F1-gyel kapcsolatos pletykákat sem kommentálták.

Érdekesség, hogy az F1, pontosabban az FIA (Fédération Internationale de l'Automobile - Nemzetközi Automobil Szövetség) részéről már érkezett olyan vélemény, amely szerint egy kínai csapat jót tenne a sportágnak. A szövetség elnöke, Mohammed Ben Sulayem a múlt nyáron arról beszélt, a kínai piacban óriási potenciál van a F1 számára, éppen ezért ha onnan érkezik a 12. csapat, minden bizonnyal senki sem gördítene komoly akadályt a belépésük elé - írta meg a RacingNews365.

Ezzel szemben a valóság némiképp mást mutat. A 2026-ban bemutatkozó Cadillac hiába az F1 számára igencsak fontos amerikai piac egyik megkerülhetetlen szereplője, még így is nagyon komoly erőfeszítések árán tudott csak belépni a sportágba. Ezzel együtt tagadhatatlan, a 2020-as évek elején tapasztalható népszerűségnövekedés következtében egyre több márka fordul (ismét) az F1 felé. Az idei évtől a Red Bull hivatalosan Ford erőforrásokkal versenyez, a Haas egyre szorosabbra fűzi a kapcsolatát a Toyotával, de a sportág fennállása során először a VW konszern is képviselteti magát az Audival, miután néhány éve felvásárolták a Saubert. Mindez tehát jól mutatja, hogy még a legnagyobb piaci szereplők sem ugranak fejest az F1-be, mert a pár éve bevezetett ársapka ugyan mérsékelte a költségeket, de még így is nagyon komoly anyagi teherrel jár a sportág, így többségében még a vezető autógyártók sem mennek messzebb egy-egy partneri szerződésnél.