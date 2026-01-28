Sosem zárt eddig olyan jó évet a Toyota Európában, mint 2025-ben!

2025-ben 1 229 038 gépjárművet adott el, és ezzel minden idők legjobb eredményét érte el a Toyota Motor Europe. Az egy évvel korábbihoz viszonyított 1 százalékos növekedéshez jelentős mértékben járultak hozzá a márka haszongépjárművei (158 270 db, +19%), illetve a villanyosított modellek (948 042 db, +5%.)A Toyota, mint márka 1 143 963 darabos forgalmával (+1%) megőrizte második helyét a személygépjárművek európai rangsorában. Az összeladások 76 százalékát (868 080 db, +5%) tették ki az elektrifikált modellek – a nyugat-európai forgalomból 78, a kelet-európai eladásokból 60 százalékkal részesedtek a hibrid és tisztán elektromos hajtáslánccal szerelt Toyoták.A Yaris Cross forgalma meghaladta a 200 ezer darabot, miközben a Yaris és a Corolla modellcsalád is átlépte a 150 ezres határt. A villanyosított eladások élén szintén a Yaris Cross és a Yaris Hybrid áll, a harmadik helyet a hibridként és PHEV-ként kapható Toyota C-HR foglalta el.Miután a Lexus 2024-ben eladási rekordot döntött, tavaly minimális visszaesést (-3,5%) könyvelhetett el a márka. A 85 075 eladott Lexusból 79 962 db volt tisztán elektromos, plug-in hibrid vagy HEV: ez a teljes forgalom 94 százalékának felel meg (2024-ben: 91%.) A villanyosított Lexus modellek aránya Nyugat-Európában most először elérte a 100%-ot, azaz ezekben az országokban egyáltalán nem adtak el olyan modellt, amelyben kizárólag belső égésű motor működött volna. Kelet-Európában (amely többek között Kazahsztánt, a Kaukázust, Ukrajnát, Törökországot és Izraelt is magában foglalja) 49% volt ez az arány. A márka slágerterméke az LBX, amelyből 19 százalékkal többet: 27 447 darabot adtak el 2025-ben. A városi crossover ezzel megelőzte a Lexus NX-et (25 041 db) a rangsorban. Az előbbi 100 százalékban hibridként került forgalomba, míg a Lexus NX esetében 98,8 százalék volt az elektrifikált kivitelek aránya.Itthon is szép eredményeket ért el a Toyota. Tavaly 16 635 új autó értékesítésével, 10,9%-os piaci részesedéssel a negyedik (a kivonásokkal tisztított adatokat alapul véve pedig a hatodik) egymást követő évben végzett az első helyen a magyarországi új személyautó és kishaszongépjármű piacon. Ugyancsak remek évet zárt a Lexus is hazánkban: a japán luxusautómárka 1354 új autó értékesítésével, 6,3%-os prémium piaci részesedéssel zárt. Érdemes még megemlíteni azt a 7000 autót is, amely a Toyota Minősített Használt program keretében talált új gazdát. A vállalat dinamikusan fejlődő üzletága jó rávilágít arra, hogy komoly igény mutatkozik Magyarországon a megbízható használt autókra is.