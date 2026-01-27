Tán gyónni akart az ittas vezetés miatt? Nekihajtott a templomnak egy sofőr Zalában!

Vasárnap éjjel egy Opel Corsa sofőrje Zalalövőn irányváltoztatás nélkül továbbhaladt egy olyan kereszteződésben, ahol számára egyenesen nem folytatódott az út. Felhajtott a járdára, ezután kidöntött egy jelzőtáblát, nekiment egy beton virágtartónak, végül a templom falának ütközött. Az abszurd rendőrségi fotót eredményező balesetben a sofőr könnyebben sérült, az öreg Opel Corsa viszont jó eséllyel gazdasági totálkáros. A helyszínelés során kiderült, hogy a sofőr nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott vezetés előtt, így ugrott a jogsi és büntetőeljárás is indult ellene.