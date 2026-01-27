Tán gyónni akart az ittas vezetés miatt? Nekihajtott a templomnak egy sofőr Zalában!

Abszurd végeredménnyel zárult egy ittas sofőr éjszakája Zalalövőn

Németh Kornél 0 , , , , , ,

Kis híján a templomba hajtott be egy ezeréves Opel Corsával egy ittas sofőr a Zala vármegye és Vas vármegye határán található településen.

Vasárnap éjjel egy Opel Corsa sofőrje Zalalövőn irányváltoztatás nélkül továbbhaladt egy olyan kereszteződésben, ahol számára egyenesen nem folytatódott az út. Felhajtott a járdára, ezután kidöntött egy jelzőtáblát, nekiment egy beton virágtartónak, végül a templom falának ütközött. Az abszurd rendőrségi fotót eredményező balesetben a sofőr könnyebben sérült, az öreg Opel Corsa viszont jó eséllyel gazdasági totálkáros. A helyszínelés során kiderült, hogy a sofőr nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott vezetés előtt, így ugrott a jogsi és büntetőeljárás is indult ellene.

You May Also Like

A Peugeot is bevállalta a 8 év vagy 200 ezer kilométeres garanciát!

Németh Kornél A Peugeot is bevállalta a 8 év vagy 200 ezer kilométeres garanciát! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Elszáguldott a stoptábla mellett: kitalálod, milyen autó követte?

Németh Kornél 1

13 lopott autót talált a rendőrség egyetlen rajtaütéssel: videón a nagy fogás!

Németh Kornél 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?