Tetszik ez az új Hyundai? Nem gond, akkor sem veheted meg!

Gőzerővel hajtanak a "nyugati", koreai és japán gyártók, hogy fent tudjanak maradni a kínai újautó-piacon, ezért egyre többen kezdenek olyan modellek fejlesztésébe, amelyeket kizárólag az ázsiai országban szánnak. A Hyundai is erre az útra lép, a következő 5 évben 20 olyan típust fognak bemutatni, amit kizárólag Kínában értékesítenek majd. Ennek az offenzívának az első előfutára a most bemutatott Ioniq V koncepcióautó.

Az újdonságról túl sok részletet nem árultak el, azt viszont igen, hogy kereken 4,9 méter hosszú, 1,89 méter széles, a tengelytávja pedig 2,9 méter.

Az utastér egy koncepcióautóhoz képest kifejezetten konzervatív, jó eséllyel valami hasonló köszön majd vissza a kész változatban, amelynek szerves része lesz a 27 colos, 4K felbontású panorámakijelző.