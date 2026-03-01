Három kínai márka is bekerült a világ 10 legnagyobb autógyártója közé!

A 2025-ös globális autóipari rangsor véglegesítése után három kínai gyártó is bekerült a világ tíz legnagyobb autógyártója közé. A toplista élén továbbra is a Toyota Motor Corporation, a Volkswagen Group, a Hyundai Motor Company és a General Motors áll, mögöttük azonban látványosan jönnek felfelé a kínai márkák.

A legnagyobb előrelépést a BYD érte el, amely 4,6 millió eladott autóval a hatodik helyre kapaszkodott fel, és tisztán elektromos eladásokban megelőzte a Teslát. A SAIC Motor és a Geely Holding Group szintén javított pozícióján, miközben a Nissan Motor Corporation viszont már kikerült a top 10-ből.



Összességében Kína 2025-ben több mint 34 millió járművet gyártott és értékesített, új történelmi rekordot felállítva, és immár 17. éve őrzi pozícióját a világ legnagyobb autópiacaként. Az export is csúcson zárt, különösen az elektromos modellek esetében, ami jól mutatja: Kína már nemcsak gyártási központ, hanem technológiai és piaci értelemben is egyre meghatározóbb globális szereplő.