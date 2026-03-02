Durván csökkentették Kínában az AUDI E5 Sportback árát!

hétfő, március 2, 2026
Jelentős árkedvezménnyel próbálja élénkíteni a keresletet Kínában az Audi.

 

A kínai piacra szánt AUDI E5 Sportback eladásai egyelőre nem alakulnak a várakozásoknak megfelelően. A 2025 augusztusi bevezetés óta körülbelül 7070 darab fogyott belőle, ami az elektromos prémiumszegmensben nem számít kifejezetten soknak. Így az árcsökkentés nagyon jól mutatja, mennyire kemény a verseny a hatalmas ázsiai piacon, és hiába választották meg korábban a kínai Év Autójának, ez még nem jelenti automatikusan a piaci sikert.

Az új stratégia részeként az autó indulóára átmenetileg körülbelül 4370 dollárral csökken (átszámolva majdnem 1,4 millió forinttal), így a belépőszint már 30 000 dollár (azaz 9,5 millió forint) alatti kategóriába került. A cél egyértelmű: versenyképesebbé tenni a modellt a nagyon erős kínai villanyautó piacon.

