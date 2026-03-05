Több mint 2 éve történt utoljára ilyen: brutális üzemanyagár-emelés jön pénteken!

Bár a csütörtöki módosítás következtében ismét mindkét típus drágult, messze nem olyan mértékben, mint a nagykereskedelmi árak. A 95-ös benzin átlagosan 2, míg a gázolaj 3 forinttal kerül többe a kutakon, pedig előbbi 5, utóbbi 8 forinttal drágult egyik napról a másikra. Ennek függvényében nagy kérdés, mit hoz a péntek, azonban az már most biztos, hogy a nagyker árak ismét jelentősen feljebb kúsznak - legalábbis a Holtankoljak.hu értesülései szerint. A 95-ös benzin bruttó 6 forinttal kerül majd többe a kutaknak, míg a gázolaj bruttó 15 (!) forinttal. Utóbbi léptékre legutóbb a 2024 év eleji jövedéki adó emelése miatt volt példa. Amennyiben a töltőállomások egy az egyben érvényesítik a módosításokat úgy a 95-ös benzin átlagára a mostani 573-ról 579-re nőhet, a gázolaj esetében pedig a 603 forintos átlag 618-ra módosulhat.

-Hirdetés -