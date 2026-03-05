Történelmi pillanat: elindultak Debrecenből az első vasúti szerelvények az új iX3-asokkal!

Már korábban megkezdődött a tömegtermelés a BMW debreceni gyárában, ahol jelenleg kizárólag az iX3 készül, azonban az első vasúti szerelvények még csak a napokban futottak ki az üzem területéről. Ezt a tevékenységet egyébként a Waberer’s vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail bonyolítja. A vállalat 2031-ig írt alá a BMW-vel, a megállapodás részeként pedig 110 új fejlesztésű és gyártású, kifejezetten autószállításra optimalizált vasúti kocsi állt szolgálatba, amelyek vontatását Siemens Vectron típusú villamos mozdonyok segítik.

A gyár területét ilyen módon elhagyó iX3-ak Európa különböző kikötőibe kerülnek, onnan pedig hajóval folytatják útjukat a leendő tulajdonosuk felé. Az egyetlen kivétel jelenleg Kína, ahol hosszított tengelytávú kivitelt fog értékesíteni a BMW a villany-SUV-ból. A hírek alapján pedig minden kapacitására szüksége lesz a debreceni gyárnak, ugyanis ha hinni lehet a BMW-nek, akkor az iX3-ra már most komoly várólisták alakultak ki - erről itt írtunk bővebben.