Túlságosan halk, ezért kénytelen visszahívni ezt a villanyautót a gyártó!

Több mint 80 ezer villanyautót kell visszahívni, mivel nem eléggé hangosak

Meglepő indokkal indított visszahívási programot egyik típusára az autógyártó. A problémát az okozza, hogy a modell nem elég hangos, így nem felel meg a hatályos jogszabályoknak.

Általános vélekedés, hogy a villanyautók a belső égésű motoros modellekhez képest hang nélkül közlekednek, azonban a valóság ennél árnyaltabb. Egyrészt nagyobb tempónál a gördülési zaj miatt hang alapján is könnyen észlelheti a környezete az érkezését, míg alacsonyabb tempónál a legtöbb elektromos modell valamilyen "zajt" bocsát ki az észlelhetőség miatt. Erre egyébként egy ideje külön jogszabály vonatkozik. Az Egyesült Államokban is hasonló a helyzet, hiszen a törvény előírja, minden elektromos gépjárműnek 6,2 mérföld/óra (10 km/óra) alatt mesterséges zajjal kell jeleznie a gyalogosoknak az érkezését. Ilyen berendezéssel természetesen a Chevrolet Equinox EV is rendelkezik, viszont nem elég hangos, mivel a gyártás során félrekalibrálták a rendszert - ismerte el a General Motors. Emiatt összesen 81 177 autót kénytelenek visszahívni, amelyeket 2024 júlisa és 2025 decembere között gyártottak. Azonban a tulajoknak némi könnyebbséget jelenthet, hogy a Chevy egy felhőalapú frissítéssel orvosolja majd a problémát, de aki ragaszkodik a szervizhez, az akár személyesen is elviheti a saját példányát.

