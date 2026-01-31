Túlságosan halk, ezért kénytelen visszahívni ezt a villanyautót a gyártó!

Általános vélekedés, hogy a villanyautók a belső égésű motoros modellekhez képest hang nélkül közlekednek, azonban a valóság ennél árnyaltabb. Egyrészt nagyobb tempónál a gördülési zaj miatt hang alapján is könnyen észlelheti a környezete az érkezését, míg alacsonyabb tempónál a legtöbb elektromos modell valamilyen "zajt" bocsát ki az észlelhetőség miatt. Erre egyébként egy ideje külön jogszabály vonatkozik.Az Egyesült Államokban is hasonló a helyzet, hiszen a törvény előírja, minden elektromos gépjárműnek 6,2 mérföld/óra (10 km/óra) alatt mesterséges zajjal kell jeleznie a gyalogosoknak az érkezését. Ilyen berendezéssel természetesen a Chevrolet Equinox EV is rendelkezik, viszont nem elég hangos, mivel a gyártás során félrekalibrálták a rendszert - ismerte el a General Motors. Emiatt összesen 81 177 autót kénytelenek visszahívni, amelyeket 2024 júlisa és 2025 decembere között gyártottak. Azonban a tulajoknak némi könnyebbséget jelenthet, hogy a Chevy egy felhőalapú frissítéssel orvosolja majd a problémát, de aki ragaszkodik a szervizhez, az akár személyesen is elviheti a saját példányát.