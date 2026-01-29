Új akkumulátor és nagyobb hatótáv a Ford villanyautóiban

Fontos fejlesztéseket vezetett be a tisztán elektromos hajtású Explorer és Capri modellekben a Ford. A legkedvezőbb árfekvésű Standard Range modellváltozatok új akkumulátort és hatékonyabb elektromotort kaptak. A továbbfejlesztett hajtáslánc akár 70 km-rel is megnövelheti a Capri és Explorer Standard Range modellek hatótávolságát, ami azt jelenti, hogy az Explorer 444 km hatótávot tud egyetlen feltöltéssel, a Capri hatótávolsága pedig elérheti a 464 km-t, ami 17 százalékos növekedést jelent a korábbi belépő modellhez képest.Ugyanakkor nemcsak a hatótávolság, hanem az autók menetdinamikája is javult, hiszen a teljesítmény mostantól 190 LE, a forgatónyomaték pedig 350 Nm. Mind a Capri, mind az Explorer 8,0 másodperc alatt gyorsul 100 km/órás sebességre. Ráadásul most kedvezmányes árakkal csábít a Ford a villanyautózásra, hiszen az új akkumulátorral felszerelt Standard Range Explorer 12 990 000 Ft-tól, a Ford Capri pedig 14 290 000 Ft-tól vihető haza.