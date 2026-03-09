Új rekord: több éve nem volt ekkora üzemanyagár-emelés Magyarországon!

A hétfői olajárrobbanás hatására kedden tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak. A Brent olaj hordónkénti ára egészen 120 dollárig emelkedett ma hajnalra, illetve a forint is rohamosan gyengül a dollárral szemben. Ennek hatására a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól. Amennyiben a töltőállomásokon is érvényesítik a változást, akár 595 forintra is emelkedhet a 95-ös benzin, illetve 649 forintra a normál gázolaj átlagára. Mivel az utóbbi napokban a kiskereskedelmi átlagárak gyakorlatilag egy az egyben lekövették a nagykereskedelmi árváltozásokat, ezért szinte biztos, hogy komoly emelés várható.

