Újra gyártják az 1967-es Shelby Mustangot

Az eredeti GT500-tól csak a LED-es lámpák különböztetik meg kívülről, az összes karosszériaelemet az eredeti alapján alkották, a Revologí újra gyártja a GT500-ast

A Revology már egy ideje gyártja a Mustang meghatározó darabjait, tavaly már lehetett tudni, hogy újabb dobással készülnek, az idei SEMA Show-n le is leplezték. A legtöbb klasszikus amerikai modellhez gyártanak kisebb cégek akár komplett karosszériát is, ilyen az eredeti Ford Mustang és például a hotrod építők kedvence, az 1932-es Ford kupé is. Ám hivatalosan csak pár éve gyárthatják néhányan teljes egészében, a legnagyobb ilyen a Revology. Egyenesen a Shelbytől szerezték az engedélyeket, hogy gyárthassák a komplett 1967-es Shelby Mustang GT500-at.



Modern, 7 colos infotainment rendszerrel készül a beltér, a kormány és a részletek viszont mind olyanok, mint régen

Nem holmi tuning, az acél karosszériát újra gyártják, nem kell donorautó hozzá, néhány modern kiegészítőt is kap, a motorháztető például üvegszálas műanyagból készül. Emellett a friss technikai divatnak hódolva LED-esek az első és hátsó fényszórók is, és van 7 colos Android Auto és Apple Carplay és bluetooth szolgáltatásokat nyújtó multimédiás fejegység is. A géptető alatt egy 5,0 literes kompresszoros V8-as motor dolgozik, 600 lóerőt küld hatfokozatú kézi, vagy automata váltón és egy részlegesen önzáró differenciálművön keresztül a hátsó kerekekhez. A külső és a belső viszont szinte ugyanolyan, mint a ’60-as évek végén, még a vékony fa kormány is hasonló. A Revology egy műremeket hozott össze, ami a modern lámpákon kívül megszólalásig hasonlít az eredeti GT500-asra, csak épp vadonatúj minden eleme.

600 lóerős kompresszoros V8-as motor hajtja, váltója 6 fokozatú kézi, vagy automata is lehet