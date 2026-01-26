Valami nagyon félremehetett: tovább csúsztathatják az új Alfa Romeók bemutatóját!

Az elmúlt 2 évben több újdonságot is bemutatott az Alfa Romeo, hiszen 2024-ben megérkezett a Junior, múlt évben pedig a frissített Tonale. Előbbi erősen érezteti a hatását az eladási adatokon is, hiszen tavaly november végéig bezárólag az Alfa Romeo 33,5 százalékos növekedést könyvelt el 2024 azonos időszakához mérten - derült ki az ACEA múlt decemberi jelentéséből. Ezzel a Stellantis konszernen belül kizárólag az olasz eredetű márka tudott növekedést felmutatni, míg a többiek legjobb esetben is stagnáltak, de inkább visszaesést jelentettek.A Junior fontosságát remekül mutatja az Egyesült Államokban mutatott teljesítmény, ahol az Alfa csak a Giulia, Stelvio és Tonale típusokat értékesíti. Ezekből mindössze 5652 kelt el 2025-ben, vagyis 36 százalékkal kevesebb, mint két évvel ezelőtt. Viszonyításképpen a BMW többet adott el abból az X4-esből, amelyet a gyér kereslet miatt nyugdíjaznak hamarosan - világított rá a Carscoops.Egyelőre nagy kérdés, a megújult Tonale hogyan teljesít majd az USA-ban, viszont az biztosnak tűnik, hogy idén ez lesz az egyetlen újdonság az Alfa Romeo modellpalettáján. Eredetileg a Giulia és a Stelvio új generációjának megjelenése tavalyra volt betervezve, ám ezt elhalasztották. Jelen állás szerint még 2026-ban sem kerül sor a világpremierre, legalábbis ez vehető ki Santo Ficili vezérigazgató szavaiból. "A tisztán elektromos hajtás mellé más alternatívákat is kínálnunk kell. El tudják képzelni mit jelent mindez: módosítani kell a padlólemezeket, a különböző elektronikákat, az autók konnektivitását, de ezzel nem csak az Alfa Romeo, a teljes Stellantis konszern küzd" - mondta a márka első embere.Mindez már csak azért is érdekes, hiszen az eredeti tervek szerint is a két újdonság a konszern STLA Large padlólemezére épült volna, amely egyaránt alkalmas villanyos, illetve belső égésű motoros rendszerek befogadására is. Erre a platformra épül a már jelenleg is forgalmazott Dodge Charger, amelyből eleinte ugyancsak próbálkoztak a tisztán elektromos verzió erőltetésével, ám végül ezt is piacra dobták egy 3,0 literes, hathengeres motorral. Elméletileg ezt akár az új Alfa Romeók is megkaphatják, hiszen a padlólemez lehetővé teszi, de többek között az Auto Express is megemlítette, hogy valamilyen EREV rendszer használata sem zárható ki teljesen. Mindenesetre az új Giulia és Stelvio még messze, hiszen leghamarabb 2028-ban mutathatják be őket.