Videó: 5 autó előzte a kamiont, kivétel nélkül mindet megbüntették! Íme az indok!

A szóban forgó felvételt a cseh rendőrség tette közzé a Facebookon, és már az első képkockákból kiderült, mit felejtettek el a később "kiintett" autósok. Ahogyan az a videón jól kivehető, a drón által megfigyelt szakaszon végig záróvonal van felfestve, így hiába a lassan haladó nyerges vontató, nem lehetett volna azt megelőzni. A mögötte érkezők viszont mégis megtették, sőt, nem csak egy autó, hanem rögtön mind az öt. Őket nem messze a szabálysértés helyszínétől már várták a rendőrök. A jelenlegi szabályozás szerint Csehországban a záróvonalon történő előzésért akár 160 ezer forintnak megfelelő bírságot is kiszabhatnak, azonban a felvételen szereplő autósok ennél olcsóbban megúszták, 70-90 ezer forinttal egyenlő cseh koronát kértek tőlük az egyenruhások. A teljes videó IDE KATTINTVA nézhető meg.

-Hirdetés -