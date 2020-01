20 autómodell, ami nagyot szólhat 2020-ban

A képen egy elektromos sportautó látható, Lotus és Ferrari is érkezik elektromos hajtással, igaz utóbbi szupergépében még van egy V8-as benzines is

Itt van 2020, életbe lép az autógyártók új, 95 g/km átlagértéket követelő flottaemissziós normája, ami számos márkát, autókategóriákat nyomoríthat meg, közben elektromos autóból lényegében bármilyen erejű és fogyasztású készülhet. Ezt pedig alaposan ki is használják a gyártók, temérdek új elektromos modell érkezik, jellemzően nem is szerény teljesítménnyel, miközben olcsó vagy legalább megfizethető modell mind kevesebb lesz.

Nézzük, nyilván a teljesség igénye nélkül, mely 20 modell szólhat nagyot 2020-ban!

1. Alfa Romeo Tonale - A Stelviónál kisebb, Jeep Renegade alapokra épülő, de kellően "olasz" kompakt SUV-ból állítólag plug-in hybrid verzió is lesz, utóbbi pedig remélhetőleg leviszi majd annyira a márka flottaátlagát, hogy a Stelvio QV is piacon maradhasson (Fotó: carscoops.com)

5. Cupra Formentor - még mindig az Ateca alapjain, de a márka első teljesen önálló modelljeként, egy hajszálnyit kisebb SUV-ként érkezik, a konszern plug-in hybrid hajtásláncával is, 245 lóerős teljesítménnyel és csaknem 50 kilométeres emissziómentes hatótávval

6. Ferrari SF90 Stradale - a márka első plug-in-hybrid modelljeként érkezik, V8-as motorral és 986 lóerős teljesítménnyel, 800 Nm nyomatékkal, amivel 2,5 másodperc alatt képes lesz elérni a 100 km/órás tempót. 7,9 kWh-ás akkumulátorával 25 kilométeres emissziósmentes hatótávot ígér, ráadásul úgy, hogy akár 135 km/órás tempót is tudhat benzinégetés nélkül

7. Fiat 500 Electric - A 2007 óta futó, még most is sikeres sorozat jövőre ismét új generációval jelentkezhet. Állítólag már csakis elektromos modellek készülnek majd belőle, akár 480 kilométeres hatótávval, alapjain pedig a hírek szerint új Pandát is várhatunk (Fotó: motor1.com)