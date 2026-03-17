kedd, március 17, 2026
Kezdőlap

Hivatalos: visszatér az Audi A2!

Németh Kornél
Ismerős sziluettel tér vissza egy legendás ikon: az ingolstadtiak bejelentették az Audi A2 e-tron érkezését.

Ősszel mutatkozik be az Audi újdonsága, ráadásul egy régi névvel és sziluettel. Az Audi A2 e-tron névre keresztelt villanyautó a gyártó által közzétett, fent látható, sejtelmes kép alapján egyértelműen az 1999 és 2005 között forgalmazott városi kisautó formai örökségéből épít. „Hallgatunk az ügyfeleinkre, akik olyan elektromos járművekre vágynak, amelyek a mindennapi életben is bizonyítanak. Az A2 e-tronnal erre ígérünk megoldást - egy hatékony, kompakt és magabiztos közlekedési eszközt. Így az elektromos Audik világába minden eddiginél könnyebb és relevánsabb lesz a belépés.” – árulta el a hamarosan érkező modellről Gernot Döllner vezérigazgató az Audi közelmúltban tartott évértékelőjén.

