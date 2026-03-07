50 helyett 128 km/óra: kitalálod, hogy mennyi a bírság?

A rendőrök március 3-án, Botykapeterd belterületén mértek be egy autóst, aki egy kamion megelőzését követően a megengedett 50 km/h helyett 128 km/órával száguldott át a településen. Ekkora sebességnél lakott területen belül lehetetlen időben és megfelelően reagálni a külső tényezőkre. 128 km/h sebességnél a féktávolság a szabályos 24 méterről nagyjából 101 méterre nő, amelyből a reakcióidő alatt megtett út 36 méter, a fékút pedig 65 méter. A fizika nem kérdez: szándékosan négyszeresére növelni a féktávolságot mások közvetlen veszélyeztetése. A sofőrt 468 000 forint közigazgatási bírsággal sújtották, amely mellé 8 közlekedési előéleti pont is járt a rendőrség közleménye szerint.

-Hirdetés -