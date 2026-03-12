50 helyett 150 km/óra, egy hónapos jogsival: videón a brutális baleset

A vádirat szerint a Heves vármegyei fiú 2024 júliusában szerezte meg a jogosítványát. 2024 augusztusában Tura településen közlekedett a megengedett sebességet jelentősen túllépve, közel 150 km/órás sebességgel. A vádlott nem tartott megfelelő oldaltávolságot az előtte haladó két személygépkocsi előzése közben, így az előzött Suzuki hátsó részének ütközött és annak bal oldalát súrolta. Az ütközést követően a Suzuki az út melletti árokba borult. A fiú ezt követően a második autót is eltalálta, amely az útról lesodródva az árok záróeleméhez csapódott, és egy ház kerítésének ütközött. A baleset következtében felborult, vétlen Suzuki vezetője maradandó fogyatékossággal járó súlyos sérülést, míg utasa könnyű sérüléseket szenvedett. A Budakörnyéki Járási Ügyészség a fiút maradandó fogyatékosságot okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja, bűnösségéről a Gödöllői Járásbíróság fog dönteni. Az első ütközést egy biztonsági kamera éppen elcsípte, az erről készült felvételt az ügyészség a saját honlapján tette közzé, ide kattintva tekinthető meg.

