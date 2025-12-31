67 villanyosított autót teszteltek -20 fokos hidegben, mutatjuk, melyik bírta a legjobban!

Újabb szintre emelte a kínai Autohome a villanyautók fagypont alatti tesztelését, hiszen Mongóliában, a Yakeshi mellett kialakított körpályán -20 és -10 Celsius-fokos külső hőmérséklet mellett teszteltek 67 villanyautót, valamint hibrid hajtáslánccal rendelkező gépjárművet. Korábban még senki sem szervezett ehhez hasonló eseményt, így mondhatni, a világon egyedülálló méretű kísérletet hozott össze a kínai médium.Nem meglepő módon a tesztek végén egy kínai modell végzett a lista élén, méghozzá az Xpeng P7-es. 366 kilométert bírt egy töltéssel, vagyis a gyári (CLTC ciklus alapján mért) adat 53,9 százalékát tudta produkálni. Másodikként a Yangwang U7-est rangsorolták, ugyanis ez az ígért hatótáv 51,8 százalékát hozta az extrém hidegben, míg a dobogó alsó fokára a Zeekr 001-es fért oda 49,6 százalékkal. Csupán néhány tizeddel maradt le a Tesla Model 3, amely 48 százalékot produkált, majd a Nissan N7-es következik 47,4 százalékkal. A listán a top 10-ben felbukkan továbbá a BYD Seal 06, az Xpeng Mona M03, a Fang Cheng Bao 3, az Aito M7, illetve a BYD Han L. Az alábbiakban a teljes videó megtekinthető, amely bár kínai, de a legfontosabb adatok latin betűkkel és arab számokkal is olvashatóak.