Álcázva vezettük a Volkswagen vadiúj SUV-ját! Tényleg megéri rá várni?

"Újra rendes Volkswageneket akarunk gyártani". Még mindig a fülemben csengenek Oliver Blume szavai, amiket a 2025-ös Müncheni Autószalonon hallottam tőle. Ekkor prezentálta először teljes egészében az Electric Urban Car Family termékcsaládot a VW, amelynek részeként itt leplezték le az ID. Cross SUV-ot, igaz akkor még csak koncepcióautó formájában. Mivel a konszern itt prezentálta először fizikai valójában az ID. Polót, az ID. Polo GTI-t, a Cupra Ravalt, valamint a Škoda Epiqet, így jó eséllyel a többség számára - de nekem legalábbis biztosan - úgy maradt meg az ID. Cross, mint a tanulmány, aminek a két ülése közé egy növényt ültettek. Éppen ezért alig vártam, hogy végre megtudjam, mit hoznak ki ebből a VW szakemberei.

Bár már vezettem a sorozatgyártású változathoz rendkívül közel álló prototípust, valójában fogalmam sincs, hogyan fog kinézni a modell. Ennek oka, hogy az autót vaskos álcafólia alatt tesztelhettük, de szerencsére néhány részlet már így is kiderült. Az autó a márka új, "Pure Positive" (magyarosabban "tömény pozitívság") névre keresztelt formanyelve alapján készült, még ha ebből egyelőre nem is sok látszik. Elöl-hátul világító emblémákat kapott az ID. Cross, a frontrészen pedig jó eséllyel egy LED-csík köti össze a két lámpatestet, de itt a fóliából alig vágtak ki egy keveset, szóval ezt majd a világpremier után tudom biztosra mondani.

Az utastérből - a márka határozott kérésének eleget téve - sajnos nem mutathatok felvételeket, de szerencsére az ID. Polo műszerfaláról már közölt fotókat a Volkswagen, így az arról készült fotót be tudom ide tenni, hiszen a két típus pontosan ugyanazt a kialakítást kapja, de a modellcsalád többi tagja között is nagy az átfedés. A kétküllős kormányon végre ismét hagyományos nyomógombok találhatóak, kiváló elrendezésben, néhány perc tanulmányozás után azonnal rááll az ember keze. Ugyancsak örvendetes, hogy a VW elhagyta az apró digitális műszeregységeket, helyette 10,25 colos kijelző kerül a kormány mögé, amelyen kiválóan olvashatóak az információk, sőt, az átlagosnál jobban is személyre szabható. Az ID. Polóban látott "Retro mód" itt is tiszteletét teszi, viszont ez nem csak a műszeregység megjelenését módosítja, hanem a 12,9 colos érintőképernyőét is. Apróság, viszont az egyik francia konkurens példájából kiindulva látszik, a vásárlók hajlamosak elkapni a "retrólázt", az ilyen történelmi gagek pedig olyan ziccerek, amiket a kínaiak ha akarnának sem tudnának kihasználni.

Akinek eddig ezzel problémája volt, örülhet, az ID. Crossban újra négy ablakemelő kapcsoló található, szemben az eddig gyártott Volkswagen villanyautókkal, amelyekben csupán kettő volt. Természetesen a tükörállítók is külön fizikai kapcsolót kapnak, ez persze eddig sem volt másként, viszont az elmúlt időszakban egyre több autó jelent meg, ahol ezt is a képernyőről kell megoldani, indokolatlanul bonyolítva egy alapvetően két lépésből álló mozdulatsort.

A fizikai gombok reneszánsza és az újragondolt formanyelv ugyanakkor eltörpül a műszaki újdonságok mellett. Az ID. Cross ugyanis a konszern vadiúj MEB+ platformjára épül. Nagyon fontos különbség, hogy ez a padlólemez kizárólag az elsőkerék-meghajtással operál, aminek számos strukturális előnye akad. A márka korábbi ID modelljei alapvetően hátsókerék-meghajtással rendelkeznek (persze létezik összkerekes is), így az autó hátulját a kelleténél drágább matériákból kellett összeállítani, hogy egy esetleges baleset következtében felfogják a villanymotort, nehogy "becsússzon" az utastérbe. Persze, a frontrészre helyezett motornál is ügyeltek erre, viszont jóval olcsóbban meg tudták oldani mindezt, úgy, hogy a spórolás ne menjen a biztonság rovására. Ugyanakkor a módosítással valamelyest romlott az autók kezelhetősége, de ez a néhány százalékos eltérés a hivatalos álláspont szerint nem fogja zavarni a VW célközönségét.

Ami a hajtásláncokat illeti, összesen háromféle variáció áll majd rendelkezésre. A belépő szintet a Trend néven futó csomag képviseli a maga 114 lóerős teljesítményével és 37 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátorával. A Life és Style felszereltség egyaránt konfigurálható a 133 és a 208 lóerős villanymotorral is, de a már említett 37 kilowattórás LFP aksi mellett 52 kilowattórás NMC is konfigurálható az autóhoz -utóbbi kizárólag a legerősebb hajtáslánccal elérhető. A hatótáv - kiviteltől függően - 316 és 436 kilométer között alakulhat.

Jogosan merül fel a kérdés: mit mutat a valóság? Nos, a prototípust Amszterdamban és a környező kisvárosokban nyílt lehetőségem kipróbálni, így egyelőre nehéz megítélni, hogy boldogul majd a magyar útviszonyokkal, viszont azzal a kevés kátyúval, amivel találkoztam, könnyedén megbirkózott a teljesen új fejlesztésű felfüggesztés. Szintén újragondolták a hátsó fékeket, amelyek immár minden esetben tárcsafékek, mivel a korábbi ID. modelleknél problémát okozott a felületi rozsdásodás, amennyiben a felhasználó főként a regeneratív fékezést használta. Jó eséllyel az ID. Crossban is sokan fognak ezzel élni, mivel nagyon ügyesen teszi a dolgát a rendszer, és a fokozatosság is remekül állítható.

Ugyancsak ígéretesnek tűnik az új szoftver, ami főként a háttérben hozott változásokat, a felület nem sokban tér el a már jelenleg is futó ID. modellektől. Többek között ennek is köszönhető, hogy a ID. Cross már a közlekedési lámpákat is képes felismerni, majd a szabad jelzésre elindulni. Ezentúl a többi vezetéstámogató - mint a sávtartó, adaptív tempomat - kiválóan teszik a dolgukat, és szintén örvendetes fejlemény, hogy az Electric Urban Car Family termékcsalád minden tagja megkapja a Volkswagen vészhelyzeti stop rendszerét, ami automatikusan félreáll és segítséget hív, ha nem érkezik záros határidőn belül reakció a sofőrtől.

A legfontosabb kérdésekkel még tartozom. Mikor mutatják be az autót? Mennyiért lesz kapható itthon? Az első kérdésre konkrétabb információ áll rendelkezésre. Az ID. Cross világpremierje július 13 és július 19 között lesz, míg a forgalmazás november végén kezdődhet meg. Németországban 28 ezer euró, vagyis nagyjából szűk 11 millió forint lesz az autó indulóára, de hogy ez pontosan mennyi lesz Magyarországon, az egyelőre nagy talány.