Az ablakból kilógva buliztak a traktorral vontatott roncsokban: eljárás indult ellenük
Eközben Nyárlőrincen: egymás után kötött roncsokat vontattak közúton egy traktorral
Mifelénk úgy tartja a mondás: ha már mindenképp szabályt kell szegned, legalább feltűnésmentesen csináld. A nyárlőrinci horrorkaravánozás résztvevői nem tartották be ezt a népi bölcsességet, bajba is kerültek miatta.
A Tiszakécskei rendőrörsre érkezett bejelentés, miszerint egy horrorkaraván közlekedik Nyárlőrinc külterületén. Egy fényképet is csatolt a bejelentő, melyen egy belarusz traktor vontatott három roncsot spaniferrel és lánccal összekötve. A rendőrök az adatgyűjtésnek köszönhetően eljutottak ahhoz az ingatlanhoz, melynek udvarában megtalálták a járműveket. Kiderült, hogy lejárt a traktor forgalmi engedélye, valamint ideiglenesen kivonták a forgalomból. A vontatott három autóra sem rendszámot, sem érvényes műszaki vizsgát, sem pedig biztosítást nem tudott felmutatni a tulajdonos. Ezenfelül a traktort vezető férfi sohasem rendelkezett jogosítvánnyal. Végül az egyik kocsiból kilógó utast is azonosították a rendőrök. Fontos megjegyezni, hogy az autók átszállítását alig néhány tízezer forintból teljesen szabályosan is meg lehetett volna oldani, illetve lényegében ingyen is le lehetett volna bonyolítani a folyamatot úgy, hogy az esetleges szabályszegések jóval kisebb mértékűek legyenek, és senkit se veszélyeztessen a mutatvány. Szinte biztos, hogy mindkét esetben megúszták volna a mutatványt, mégis a horrorkaraván mellett döntöttek. Az esettel kapcsolatban eljárás indult, a horrorkaravánról készült videofelvételt pedig ide kattintva tekinthetitek meg a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség hivatalos Facebook-oldalán.