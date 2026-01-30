Az amerikai rendőrök szerint 6 centi hóban már csak összkerékhajtással lehet közlekedni

A Louisiana államban található Sterlington lakói mindösszesen 6,6 centis hóval kell, hogy megküzdjenek a héten, ám a település éghajlata miatt még ez is szokatlanul sok. A sofőrök egy része sohasem vezetett még hóban korábban, illetve az illetékes szervek sem voltak felkészülve az utak letakarítására. Ráadásul a területen a tömegközlekedés sem opció, így az első havas reggelen megbénult a város a hóban elakadt járművek miatt.

A rendőrség is reagált a helyzetre, a közösségi médiában arra szólították fel a közlekedőket, hogy kizárólag összkerekes autóval induljanak útnak, majd bírsággal fenyegették azokat, akik kétkerék-meghajtásos járművel elakadnak a hóban.

Természetesen a poszt azonnali felháborodást váltott ki, a rendőrök azonban eleinte a kommentmezőben, később pedig külön posztokban is kiálltak a korábbi közlemény mellett. Állításuk szerint ilyen időjárási körülmények között valóban csak összkerékhajtásos járművekkel lehet közlekedni, illetve aki nem ért velük egyet, az nem kezeli kellő komolysággal a helyzetet. Az eredeti poszthoz a rendőrök mellékeltek egy videót is, ahol jól látszik a hóhelyzet súlyossága. Szerinted lehetséges ilyen időben összkerékhajtás nélkül közlekedni?