Az amerikai rendőrök szerint 6 centi hóban már csak összkerékhajtással lehet közlekedni
A louisianai egyenruhások hozzátették: aki nem ért egyet velük, az nem érzi át a helyzet súlyát
Abszurd történéseket szül a hóhelyzet az Egyesült Államokban: egy déli kisváros rendőrei arra szólították fel a közlekedőket, hogy összkerékhajtás nélkül ne induljanak útnak.
A rendőrség is reagált a helyzetre, a közösségi médiában arra szólították fel a közlekedőket, hogy kizárólag összkerekes autóval induljanak útnak, majd bírsággal fenyegették azokat, akik kétkerék-meghajtásos járművel elakadnak a hóban.Természetesen a poszt azonnali felháborodást váltott ki, a rendőrök azonban eleinte a kommentmezőben, később pedig külön posztokban is kiálltak a korábbi közlemény mellett. Állításuk szerint ilyen időjárási körülmények között valóban csak összkerékhajtásos járművekkel lehet közlekedni, illetve aki nem ért velük egyet, az nem kezeli kellő komolysággal a helyzetet. Az eredeti poszthoz a rendőrök mellékeltek egy videót is, ahol jól látszik a hóhelyzet súlyossága. Szerinted lehetséges ilyen időben összkerékhajtás nélkül közlekedni?