Budapesten is ünnepel a 140 éves Mercedes-Benz

A 140 éves évfordulót megünneplendő, a Mercedes-Benz kiválasztott néhány főbb helyszínt világszerte, és Budapest büszkén tartozik ezek közé. A Mercedes-Benz City program egy olyan 3 hónapon át tartó, sokrétű eseménysorozat, amely az urbánus környezetből igazi márkaélményt varázsol. Összehozza a kultúrát, exkluzív modellbemutatókat, válogatott ügyféleseményeket és edukációs kezdeményezéseket – mindezt a város lüktető mindennapjaiba illesztve.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

A legelső állomás a Mercedes-Benz Art Collection mindenki számára ingyenesen látogatható tárlata, amely május 28. és augusztus 30. között várja a látogatókat a Merlin Színházban, Budapest belvárosában. Ezen az eseményen a Mercedes-Benz műgyűjteményének legértékesebb darabjai – többek között magyar alkotók művei is – szerepelnek, amelyek a haladó gondolkodás, a kulturális örökség, és a mobilitás közti diskurzust teremtik meg.

-Hirdetés -

A márkaélmény Budapesten kezdődik, ahol az új S-osztály lesz a középpontban. További fővárosi helyszíneken a legújabb hajtásláncok kerülnek előtérbe, illetve az elektromos modellek és a tesztvezetések is központi szerepet kapnak majd, így a látogatók a valódi budapesti forgalomban is kipróbálhatják a zéró-kibocsátású elektromos közlekedés előnyeit. Zárásként a márka a Balaton mellé költözik, ahol további élmények várják majd a megjelenteket, de erről csak későbbre ígért részleteket a márka hazai képviselet.