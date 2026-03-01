Csak 15 darab készül ebből az 503 lóerős Lotusból!

A Lotus Emira paletta egy új, limitált különkiadással bővül, amelyet az ausztrál piacra fejlesztettek. A Bathurst Edition névre keresztelt változat – ami egyértelmű utalás a bathursti 12 órás versenyre – a pályahasználatra optimalizált karaktert helyezi előtérbe. A modellből összesen 15 példány készül, így kifejezetten gyűjtői darabnak számít majd.



A hajtásért egy AMG eredetű, kétliteres, négyhengeres turbómotor felel, amely 503 lóerőt és 600 Nm nyomatékot biztosít. Ez 100 pacival több az alap Emira erejénél, és a hátsó kerekre jut, nyolcfokozatú duplakuplungos váltón keresztül.

A Bathurst Edition karbon aerodinamikai elemeket, hattyúnyak khátsó szárnyat, valamint háromutas állítható lengéscsillapítókat is kap. Az utastérről egyelőre nem közöltek képeket, de az biztos, hogy sorszámozott plakett jelzi a limitált példányszámot. Az indulóár 249 990 ausztrál dollár (ami átszámolva több, mint 56,7 millió forintnak felel meg) a vásárlók pedig még ajándék részvételt is kapnak a következő 2027-es Lotus pályanapra.