"Mi nem egy ligában játszunk a japán gyártókkal" - Interjú a Geely hazai elnökével

Újabb kínai márka érkezett Magyarországra: a Geely a 2026-os AMTS keretei között jelentette be a két első, hazánkban is kapható modellje árát, illetve az első 500, valamint első 100 vásárlóra vonatkozó kedvezményeket. Erről egy korábbi cikkünkben számoltunk be, az esemény után azonban lehetőségem nyílt többedmagammal kérdéseket feltenni a vállalat hazai elnökének. Allen Yang az első kérdést a Geely európai terveivel kapcsolatban kapta: Elárulta, hogy "ez egy stratégiailag fontos piac a gyártó számára, éppen ezért a globális terjeszkedési stratégia után, lényegében utolsó lépésként, a már meglévő tapasztalatokkal érkeznek ide. Az európai piacot méretek terén a kínaihoz hasonlította, de azért hozzátette, hogy az európai vásárlók környezetbarátabb, biztonságosabb, kényelmesebb autókat szeretnének. Állítása szerint a Geely erre felkészült, az európai piaccal pedig hosszú távon terveznek.

Felmerült a kérdés: Nem érzi-e késeinek az érkezésüket az európai piacra, tekintve, hogy más kínai gyártók már 2023-ban elkezdték a terjeszkedést?

"Bármikor is jövünk, az nincs későn. Mi akkor jövünk, amikor jönnünk kell. A többi gyártó érkezett túl korán: ha nem készülnek fel eléggé, és idő előtt érkeznek, akkor gyorsan ki is hullanak. A Geely szerint a vásárló mindig ott lesz, és a piac sem megy sehová. Mindegy, hogy ki mikor jött, az a kérdés, hogy ki szorul ki a piacról, mert elveszíti a vásárlót, a márkát, a piacot. Nem az tehát a lényeg, hogy későn jöttünk-e, hanem az, hogy meddig maradunk. De a Geely sohasem megy el Európából. Nem átmenetileg vagyunk itt, cégcsoportként pedig a többi márkánk, a Zeekr, a Lynk&Co., a Volvo és a Lotus már korábban megérkezett, ez mind Geely. És minden márkának megvan a maga helye és ideje a piacra lépéshez. Először a prémiummárkákkal kezdtünk, Volvo, Zeekr, Lynk&Co., aztán jön csak a Geely és a Farizon. Ez a stratégiánk, így nem érzem, hogy késésben lennénk" - érkezett a magabiztos válasz.

Yang kifejtette még, hogy jelentős előnyben vannak azokhoz a márkákhoz képest, amelyek csak márkakereskedőkön keresztül érkeztek, mert a felhasználói élmény teljesen más, ha ott áll a termék mögött a gyártó, legyen szó szerviztapasztalatról vagy alkatrészellátásról. "Ha nincs gyári szervizháttér, csak egy márkakereskedőre támaszkodsz, mint a Chery, az Omoda, a Jaecoo, akkor nincs mögötte az a kapacitás, tapasztalat, márkaimázs." Kiemelte: ha 5-10 év múlva nem megfelelőek a számok, a márkakereskedő továbbáll, lecseréli a logót a szalonon, és kész. De egy gyártó ezt nem tudja megtenni, ők ott lesznek a vásárlónak. Szó esett a gyártás Európába történő áthelyezéséről, ahol Allen Yang először kifejtette, hogy az idő az elsődleges szempont, minél előbb tudnak gyártani, annál jobb, ráadásul nem is csak egy gyárral terveznek. Így adta magát a kérdés: Magyarországon terveznek-e gyárat építeni?

"Magyarország mindenképp megfontolandó helyszín, mivel a magyar kormány és a kínai kormány nagyon jó kapcsolatot ápol. [...] Ez az üzletnek is jót tesz, hiszen hosszú távra tervezünk és komoly összegeket szeretnénk befektetni. [...] A befektetésünk biztonsága mellett fontos, hogy Magyarországon olcsó a munkaerő, illetve más gyárak is jönnek ide, mint például a BYD. [...] Eközben azonban más márkáknál már zajlik az egyeztetés, mint például a Volvo, a Renault, de egyéb gyártókkal is. Mert mi a gyártást azonnal akarjuk kezdeni, nem érünk rá az alapoktól indulni. Az legalább három év lenne, mi pedig jövőre már gyártani fogunk. Nincs időnk új gyárat építeni, azon kell gondolkoznunk, hogy kinek van már létező gyára számunkra."

Ezt követően szóba került, hogy mely európai vagy japán gyártóhoz kívánja magát pozicionálni a Geely, erre pedig nagyon magabiztos választ kaptunk.

"Ahogy azt elmondtam a megnyitón is, mi vagyunk a mérce. Mert senki másnak nincs olyan terméke, mint amit mi idehoztunk. A műszaki alapok, a hibrid rendszerünk, a technológia, másnak nincs ilyen. A japán gyártók biztosan nem lesznek konkurenseink, mert mi egy másik ligában játszunk, külön utakon járunk, hogy pontosabb legyek. Mi piacvezetők vagyunk, ezért úgy gondolom, hogy majd a japánok fognak követni minket. Éppen ezért nem mérjük magunkat más gyártókhoz. Tiszteljük a többieket, de nekünk a saját vásárlóinkra kell koncentrálnunk, az a cél, hogy nekik megfeleljünk. [...] Ha nem a vásárlóval foglalkozol, akkor véged, mert nem a konkurencia fog tönkretenni, hanem az elégedetlen vevő." Ezzel kapcsolatban később azt is hozzátette, hogy 2030-ra legfeljebb 5 kínai gyártó marad majd a piacon, és a Geely köztük lesz.

Pontosan mennyi autót szeretnének eladni Magyarországon és mennyit Európában 2026-ban, illetve 2027-ben?

Yang úr pozitivitása nem csökkent a kérdés hallatán, sőt, szintet lépett. Elárulta, hogy még idén a 10 legnépszerűbb gyártó közé szeretnének kerülni, a kínai márkák között pedig az első helyet célozzák. Szóba került még a garancia és az akkucsomagok kérdésköre is, Allen Yang pedig kiállt a 8 évre vagy 200 ezer kilométerre szóló garancia mellett. Kiemelte, hogy az akkucsomagokra is vonatkozik ez az intervallum.

"Az akkumulátorunk is piacvezető, sem a Toyotának, sem a BYD-nak nincs ilyen technikája. Mi vagyunk a legmodernebbek a piacon töltési sebesség és energiasűrűség terén is, de a minőség terén is. A jelenlegi akkumulátoraink minősége sokkal jobb a korábbiaknál, még a Toyotánál is jobb. [...] Ezért vállaljuk a 8 éves és 200 ezer kilométeres garanciát az akkumulátorokra is." Ezt követően érkeztek kérdések az akkucsomagok degradációjával kapcsolatban, erre azt a választ kaptunk, hogy bár a degradáció nagyban függ a felhasználástól, a 8 éves garanciális periódus végére legrosszabb esetben is tudnia kell az újkori kapacitás legalább 60-80 százalékát a Geely akkucsomagjainak.