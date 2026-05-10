A közönség dönthet a Chery új pick-up modelljének nevéről

A döntős nevek között szerepel az Outrider, az Orca, az Ironbark, a Bushwalker, a Stockman, a Longreach, a Ridgeback, a Terra és a Mate. A Chery szerint a kiválasztott nevek mind valamilyen módon kapcsolódnak az ausztrál kultúrához vagy természeti környezethez. A Terra különösen érdekes választás, ugyanakkor ezt a nevet már lefoglalta az amerikai Scout Motors készülő elektromos pickupja is.

A modell a középkategóriás pickupok közé készül olyan riválisok ellen, mint a Ford Ranger, a Toyota Hilux vagy a BYD Shark 6. A Chery különlegessége a hajtáslánc, a pickup elsőként érkezhet dízel plug-in hibrid rendszerrel ebbe a kategóriába. Az első változat várhatóan egy 2,5 literes négyhengeres turbódízel motorra épülő plug-in hibrid hajtást kap. A gyártó egyelőre nem közölt teljesítményadatokat, de a hivatalos információk szerint 3500 kilogrammos vontatási kapacitásra és akár 1000 kilogrammos terhelhetőségre lehet számítani.

A pickup létravázas platformra épül, és a terepezésre is komolyan készül. Az eddig ismert adatok alapján első, központi és hátsó differenciálzár, felező, valamint komoly hasmagasság is része lehet a csomagnak. A Chery célja láthatóan az, hogy a klasszikus munkagépek és az új generációs elektrifikált pickupok között kínáljon alternatívát. A későbbiekben benzines plug-in hibrid verzió is érkezhet, ám ezzel kapcsolatban sincs még hivatalos információ.

A végleges nevet várhatóan még májusban bejelentik, az első példányok pedig még a 2026 vége előtt érkeznek elsőként az ausztrál piacra. A névadó játék győztese ráadásul az első szériapéldány tulajdonosa is lesz.