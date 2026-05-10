Trónfosztás a Nürburgringen! Megdöntötték a Civic Type R rekordidejét

A Honda Civic Type R hosszú éveken át meghatározó szereplője volt a Nürburgring rekordlistáinak. Az FK8 generáció 2017-ben 7:43,8-as időt futott, míg a jelenlegi FL5 Civic Type R 2023-ban 7:44,881-es köridőt ért el a teljes, 20,8 kilométeres pályán. Ezzel sokáig a világ leggyorsabb elsőkerék-hajtású szériamodelljeként tartották számon. A 7:44,523-as új rekordkört Benny Leuchter gyári tesztpilóta futotta meg. Az Edition 50 nemcsak a Civic Type R-t előzte meg, hanem a korábbi Golf GTI Clubsport S 7:47,19-es idejét is megdöntötte. Mindössze 0,358 másodperccel múlta felül a Honda Civic Type R korábbi csúcsát. Érdekesség, hogy amikor a Civic átvette a vezetést a rekordlistán, akkor szintén minimális különbséggel, 0,509 másodperccel múlta felül az addigi rekorder Renault Mégane Trophy-R idejét.

Az új Golf GTI Edition 50 a márka legerősebb GTI-je lett. A 2,0 literes turbós benzinmotor 325 lóerős, a 0–100 km/h-s gyorsulása 5,3 másodperc, a végsebességét pedig 270 km/h-nál korlátozzák. Technikai alapját a Golf GTI Clubsport adja, ám több fontos fejlesztést is kapott az autó. Adaptív futómű, elektronikusan vezérelt differenciálzár és külön Nürburgring üzemmód is bekerült a csomagba, amelyet kifejezetten pályahasználatra optimalizáltak. Az elsőkerék-hajtás maradt, ami figyelemre méltó egy olyan mezőnyben, ahol a legerősebb sportkompaktok jelentős része már összkerékhajtással támad.

Külsőleg a GTI Clubsport agresszívebb elemeit örökölte az Edition 50, fekete tükörburkolatokkal, sötétített emblémákkal és GTI 50 logókkal. A 19 colos Queenstown felnik piros részleteket kaptak, a kínálatban pedig két exkluzív szín is megjelenik: a Tornado Red és a Dark Moss Green Metallic. Az utastérben sportülések, piros biztonsági övek és GTI-specifikus részletek kaptak helyet, a modell kizárólag DSG váltóval lesz elérhető. A Golf GTI Edition 50 gyártása limitált ideig, 2026-ban zajlik, így érdemes gyorsan lecsapni a különleges kiadásra.