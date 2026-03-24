Driftelt éjjel a hóhelyzet idején: eltiltották a vezetéstől

Egy, a közösségi médiában közzétett videóra lettek figyelmesek a Tolna vármegyei rendőrök év elején. Az összevágott felvételek tanúsága szerint egy autós Tolna központjában, illetve Szekszárd belterületén, a havas úton szándékosan csúsztatta, „táncoltatta” járművét. Ennek kapcsán a Szekszárdi Rendőrkapitányságon szabálysértési eljárást indítottak. A rendőrök azonosították a sofőrt, egy tolnai férfit, aki elismerte, hogy kocsija kormányát tekergette, mert azt akarta kipróbálni a havas úton, hogy milyen sebességnél csúszik meg.

Az általa elmondottakat a közzétett és megszerkesztett videó ismeretében a rendőrség és később a bíróság is másképpen értékelte.

Az egyenruhások pénzbírsággal sújtották a férfit a közúti közlekedési szabályok háromrendbeli, kisebb fokú megsértése miatt, továbbá három hónapra eltiltották a vezetéstől is. A sofőr nem értett egyet a rendőrség döntésével, így a bírósághoz fordult. A bíróság azonban a napokban helybenhagyta a rendőrség döntését – mely szerint a manőverek elkövetésének helyszínein parkoló járművek, illetve a közút tartozékai veszélyben voltak –, így a kiszabott büntetés jogerőssé vált. A rendőrség a bizonyítékként szolgáló videofelvételt nem tette közzé, csak egy képkockát mellékeltek a közleményhez, ám ennyiből is jól látszik, hogy az autó valóban kilinccsel előre közlekedett.