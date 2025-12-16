Ekkor érkezik a Mercedes vadiúj buszlimuzinja!

Most először közölt álcafólia nélküli fotót az újdonságról a Mercedes, íme!

Gorzás Gergő

Nyáron már teljes egészében megmutatta a Mercedes az újdonságot, azonban csak most először közöltek álcafólia nélküli fotót. Emellett a premier dátumát is kitűzték, íme!

Bizonyos szempontból történelmi jelentőségű lesz a Mercedes-Benz következő kisbuszának megjelenése, mivel ez már a vadiúj Van Electric Architecture (VAE) platformra épül majd. Az ígértetek szerint a legfeljebb nyolcszemélyes VLE egyszerre nyújtja majd egy limuzin kényelmét, miközben az egyterűek praktikumát kínálja majd - persze Mercedes minőségben. Küllemében mindenesetre jó eséllyel felismerhetően buszlimuzin marad, legalábbis erre utalnak a nyáron közzétett, "álcaruhás" fotók. Akkor a Mercedes közel 1100 kilométert tett meg néhány óra leforgása alatt a prototípusokkal - erről itt írtunk bővebben. A világpremier nem meglepő módon már 2026-ban lesz, méghozzá március 10-én, Stuttgartban.

