Európa legolcsóbb PHEV modelljét dobhatja piacra a BYD! Akár Szegeden is készülhet!

Folytatja a modellpalettája bővítését a BYD, amelynek ezúttal a Dolphin Surf méretében készülő plug-in hibrid típus lehet a legújabb tagja. De mit lehet eddig tudni róla?
Még egy hónapja sincs, hogy részletesen bemutattuk a BYD Atto 2 DM-i konnektoros hibridet, amely a saját szegmensében egyedülállónak mondhatja magát a PHEV hajtáslánc miatt. Úgy tűnik, a kínai óriás itt nem áll meg, és már jövőre érkezhet az ennél is kisebb plug-in hibridjük, amely a Dolphin Surf méretosztályában kínálhat alternatívát. Viszonyításképpen a kis villanyautó 3,99 méter hosszú.
Az újdonság várhatóan Dolphin G néven kerül az európai kereskedésekbe - legalábbis erről számolt be a brit Autocar. A portál már azt is tudni véli, hogy a hajtáslánc várhatóan ugyanarra az 1,5 literes, négyhengeres benzinmotorra épül majd, mint az Atto 2 DM-i-ban. Ugyanakkor a 212 lóerős rendszerteljesítményt elképzelhető, hogy "lebutítják" az egyelőre Dolphin G-ként hivatkozott modellben.
Stella Li, a BYD alelnöke az Autocarnak nem közölt pontos részleteket a 2026-ban érkező modellről, viszont azt elárulta, ez lesz az első, az alapoktól Európának tervezett autója a BYD-nak, mivel Kínában egyszerűen nincs kereslet ebben a méretosztályban a PHEV-ek iránt. Mivel így minden bizonnyal kizárólag a kontinensünkön értékesítik majd, így logikus lenne, ha helyben is gyártanák. Az összeszerelésre pedig kiváló "jelölt" lehet a jövőre induló szegedi üzem, amelyben a Dolphin Surf és az Atto 2 után akár a "Dolphin G" lehet a harmadik modell, amelyet Magyarországon gyártanak - erről azonban egyelőre nincs hivatalos információ.