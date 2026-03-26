Ez lesz a Volvo újabb nagy dobása?

Ügyesen ötvözi a klasszikus Volvo stílusjegyeket a jövőbemutató részletekkel az EX60, amelynek az XC60 sikerét kellene megismételnie, csak épp villanyhajtással. A dizájnon nem fog múlni, csinos szabadidő-autó lett, ott díszeleg az elején Thor kalapácsa a fényszórókban és hátul is összetéveszthetetlenül Volvo, a 4,80 méter hosszú, 1,90 méter széles, 1,64 méter magas, és 2,97 méter tengelytávolságú autó.

Bent kellemes tapintású anyagok, egy 15,4 colos érintőképernyő és egy pici digitális műszeregység fogad. Érdekesség, hogy ez az első Volvo, amely a Google Geminijét használja fedélzeti asszisztensként. A helykínálat a kategóriában elvárt szintet bőven hozza, mind az első, mind a hátsó ülések rendkívül kényelmesek. A csomagtér alapból 523 literes, de akad egy 63 literes rekesz is a padló alatt, ám a hátsó üléseket ledöntve, akár 1,6 köbméterre is nőhet a térfogat.

Magyarországon jelenleg háromféle hajtáslánc közül választhatnak a Volvo ügyfelei. A belépő szint a P6 kódjelet kapta, és ez kizárólag a hátsó tengelyen hajt. Teljesítménye 369 lóerő, nyomatéka 480 newtonméter, az akkumulátor hasznos kapacitása pedig 80 kilowattóra. Így az elméleti hatótáv 620 kilométer. Az összkerékhajtású verzióba ezzel szemben már 91 kilowattórás telep kerül, amely még úgy is 660 kilométert ígér, hogy a teljesítmény is jelentősen nő az alapmodellhez képest. A P10-es kódjelű EX60-ban ugyanis 503 lóerő dolgozik, 710 newtonméteres nyomaték társaságában. Ugyanakkor létezik a csúcsmodell a P12, amely 112 kilowattórás aksit kapott, mellé 671 lóerőt és 790 newtonméter nyomatékot A maximális hatótávolság a pedig 810 km is lehet. Bár minden kivitel maximális sebessége 180 km/órára, a 0-100 km/órás sprint eltér. A P12 mindössze 3,9 másodperc alatt éri el ezt a sebességet, a P6-nak 5,9, míg a P10-nek 4,6 szekundumra van szüksége. Mindezt úgy, hogy a legkönnyebb EX60 saját tömege is bőven meghaladja a 2,1 tonnát.

Magyarországon 24 990 000 forinttól indulhat az EX60 ára. A összkerekes változatok alapára 26 250 000 forintról indul, míg a 810 kilométeres hatótávolságú csúcsmodell 28 770 000 forinttól vihető.