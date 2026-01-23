Ezen a helyen nyílt az első hazai NIO márkakereskedés!

Mostantól testközelből nézheted meg a NIO modellpalettáját és a firefly érdekes villanyautóját Budapesten a 13. kerületben a Váci út 45. szám alatt. A budapesti bemutatóterem megnyitása fontos lépés a NIO terjeszkedési stratégiájában. Fővárosunk stratégiai központként szolgál centrális földrajzi elhelyezkedése, erős autóipari hagyományai és gyorsan fejlődő elektromos jármű ökoszisztémája miatt. A felhasználók kezdetben négy, teljes mértékben elektromos NIO modell közül választhatnak: a középkategóriás ET5 szedán, meleltt annak kombi változatát az ET5 Touringot, az EL6 SUV-ot és az annál is nagyobb zászlóshajót, a szalonnyitón debütált EL8-ast. Ráadásul a szalonban a firefly is ott díszeleg, amelyről ide kattintva
olvashatsz bővebben.
Az EL8-ról pedig, amit mindenképp érdemes tudni, hogy két villanymotor hajtja, összese n653 lóerővel és 850 Nm forgatónyomatékkal. Lényegében olyan, mint egy sofőrös limuzin, csak épp SUVkivitelben és 6 üléssel. Mindez 5099 milliméteres hosszúságba, 1989 milliméteres szélességbe és 1750 milliméteres magasságba fért bele. Gyorsulása elképesztő: 4,1 másodperc alatt százon van a végsebessége pedig 200 km/h. Itthon a nagyobb akkumulátorral, tehát a 100 kilowattórással forgalmazzák, amellyel 510 km hatótávot ígér, 43 490 000 forintért.
„Tavaly év végén jelentettük be hivatalosan a NIO magyarországi piacra lépését és a bejelentésnek megfelelően most, az eltervezett időpontban meg is nyitottuk a bemutatótermet. A hivatalos NIO AutoWallis bemutatóterem megnyitása jelentős mérföldkő a NIO számára Magyarországon. Nagyon örülünk, hogy mostantól kiváló termékeinket remek kereskedőpartnerünkön keresztül kínálhatjuk. A NIO a technológiát, a dizájnt és az ügyfélszolgáltatásokat holisztikus mobilitási élménnyé ötvözi. A cél az, hogy az elektromos mobilitás ne csak fenntarthatóbb, hanem inspirálóbb és személyre szabott is legyen. Immár hivatalosan Budapesten is
” - mondta Annelies Reiss, a NIO Közép-Európa regionális márkaigazgatója.
„A budapesti NIO AutoWallis bemutatóterem megnyitásával olyan központi kapcsolódási pontot hozunk létre a magyarországi felhasználók számára, ahol első kézből szerezhetnek tapasztalatot a márkáról. Fókuszunkban a kiváló felhasználói élmény biztosítása áll, az első találkozástól a hosszú távú szervizelésig és támogatásig. Ez a helyszín alátámasztja Budapest jelentőségét, mint a prémium elektromos mobilitás kulcsfontosságú piacát és a NIO további növekedésének sarokkövét a régióban
” - tette hozzá Vida Valér, a NIO AutoWallis ügyvezető igazgatója.