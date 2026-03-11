szerda, március 11, 2026
Ismét német prémiumautók kerültek a vármegyei gyorshajtó-bajnokság dobogójára!

Németh Kornél
Bács-Kiskun vármegyében a múlt héten is gyűjtötték a rendőrök a kirívó gyorshajtási fotókat: íme a három legfelháborítóbb!

Az elmúlt héten 1373 fotót készítettek a traffipaxok Bács-Kiskun vármegyében. A szabálytalankodóknak legalább 50 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetniük, a kiszabható büntetés összegének maximuma pedig továbbra is 468 ezer forint. Mindez aligha tartja vissza a száguldozni vágyókat: a leggyorsabb szabálysértő 153 km/órával hajtott a megengedett 90 helyett.

Hogyha viszont a sebességtúllépés százalékos mértékét nézzük, akkor a két településen belül lőtt drága fotó sokkal komolyabb: a megengedett 50 km/óra helyett az egyik sofőr 96 km/órával, a másik sofőr pedig 97 km/órával érkezett a traffipax hatósugarába. Mindhárom fotó mellé 140 ezer forintos bírság jár a száguldozóknak.

