Ismét német prémiumautók kerültek a vármegyei gyorshajtó-bajnokság dobogójára!

Az elmúlt héten 1373 fotót készítettek a traffipaxok Bács-Kiskun vármegyében. A szabálytalankodóknak legalább 50 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetniük, a kiszabható büntetés összegének maximuma pedig továbbra is 468 ezer forint. Mindez aligha tartja vissza a száguldozni vágyókat: a leggyorsabb szabálysértő 153 km/órával hajtott a megengedett 90 helyett.

Hogyha viszont a sebességtúllépés százalékos mértékét nézzük, akkor a két településen belül lőtt drága fotó sokkal komolyabb: a megengedett 50 km/óra helyett az egyik sofőr 96 km/órával, a másik sofőr pedig 97 km/órával érkezett a traffipax hatósugarába. Mindhárom fotó mellé 140 ezer forintos bírság jár a száguldozóknak.