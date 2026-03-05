csütörtök, március 5, 2026
Jávorszarvasteszten a legnagyobb Omoda! Vajon boldogul a bóják közt?

Gorzás Gergő
Ezúttal az Omoda 9-es került sorra a jávorszarvasteszten, mutatjuk a teljes videót!

Azt már az autó méretéből sejteni lehetett, hogy nem a 9-es fogja megdönteni a Taycan évek óta fennálló rekordját a szlalompályán. Ezt a feltételezést a stopper is alátámasztotta, hiszen 24,1 másodpercnél állt meg, vagyis több mint 3 szekundummal később, mint a Porsche esetében. A jávorszarvasteszt sem indul túl jól, mert az első próbálkozásnál három bója is elrepült, mindezt úgy, hogy nem volt meg a sikeres teljesítéshez szükséges 77 km/óra. Később a legjobb, bójadöntés nélküli körnél is csupán 72 km/órás bemeneti tempót mértek, így a 9-es nem tudta hozni az elvárt szintet.

