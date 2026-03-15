vasárnap, március 15, 2026
  • Benzin: 571 Ft
  • Dízel: 600 Ft
Így szerepelt az új VW T-ROC a jávorszarvasteszten!

Horváth András
0
kevesebb mint 1 perc

Egy nagyfelnis, R-Line modell vizsgázott a bóják között. Vajon, hogyan boldogult? Mutatjuk!

A sportos megjelenésű T-ROC, 20 colos felnikkel vágott neki a szlalomnak és az elkerülő manővernek, orrában az 1,5 literes eTSI benzinmotorral. A hazai menetpróba után mi is megírtuk, hogy nagyon jól sikerült beállítani az autó futóművét, ezt a km77 szlalomtesztje is bizonyítja, hiszen ugyanolyan eredményt ért el a T-ROC mint a Golf. A kikerülés 74 km!h tempónál még simán ment, aztán 76, 78 és 79 km/h-nál mindig bóját döntött, ám, hogy ez mennyiben volt a sofőr hibája, azt döntsétek el ti. Nézzétek meg az alábbi videót.

Friss hírek

OLDALAINK

Racingline.hu
 Rallycafe.hu
 P1race.hu

KÖVESS MINKET

© TRP Media Holding Kft. - Autonavigator.hu