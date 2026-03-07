Kínában ezt jelenti az olcsó autó!

A Wuling Hongguang Mini EV megújult változata hivatalosan is bemutatkozott Kínában. A hamarosan piacra kerülő apró villanyautó ötajtós kivitelben, valamint megújult, kerek fényszórós, közöttük LED sávos dizájnnal érkezik, amivel erősen emlékeztet a 2025 áprilisában frissített Geely Panda Mini stílusára.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

A modell eredetileg 2020-ban debütált a SAIC-GM-Wuling közös vállalat égisze alatt, 2022-ben pedig már Kína egyik legnagyobb példányszámban eladott autója lett. A várakozások szerint a frissített Mini EV ára nagyjából a jelenlegi modell szintjén marad, így továbbra is az egyik legolcsóbb elektromos járgány a kínai belpiacon. Az indulóára 6545 dollár, ami átszámolva majdnem 2,1 millió forintnak felel meg, de a legdrágább verziója is megáll 2,4 millió forint körül.

-Hirdetés -

Hátsó tengelyre szerelt, 30 kW-os villanymotor hajtja, az akkumulátorról és a hatótávról egyelőre nem közöltek részleteket. Az utastér négyüléses, a kínálatban pedig három színvariáció is szerepel: szürke, zöld és bézs.