Az alábbi felvételen jól látszik, ahogy egy férfi az éj leple alatt odasétál egy telepített traffipax dobozához, majd lefújja azt festékkel, hogy ne tudjon felvételeket készíteni a gyorshajtókról. A férfi ezt követően sietve távozott a helyszínről. A rendőrök természetesen gyorsan észlelték a problémát, majd az is kiderült, hogy a traffipaxot egy közeli biztonsági kamera is látja. Végül sikerült megtalálni a férfit, akinek információs rendszer megsértésének bűntette miatt is felelnie kell majd. Alább láthatjátok az esetről készült videót, amelyet Magyarország Ügyészsége tett közzé a Facebookon.
Lefújta festékkel a traffipaxot: ez a videó buktatta le!
Kecskeméten egy férfi úgy döntött, hogy némi festékkel teszi üzemképtelenné a sebességmérőt: nem tudta, hogy az egészet veszi a biztonsági kamera.
