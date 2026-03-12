csütörtök, március 12, 2026
  • Benzin: 571 Ft
  • Dízel: 600 Ft
KezdőlapLefújta festékkel a traffipaxot: ez a videó buktatta le!

Lefújta festékkel a traffipaxot: ez a videó buktatta le!

Németh Kornél
0
kevesebb mint 1 perc

Kecskeméten egy férfi úgy döntött, hogy némi festékkel teszi üzemképtelenné a sebességmérőt: nem tudta, hogy az egészet veszi a biztonsági kamera.

Az alábbi felvételen jól látszik, ahogy egy férfi az éj leple alatt odasétál egy telepített traffipax dobozához, majd lefújja azt festékkel, hogy ne tudjon felvételeket készíteni a gyorshajtókról. A férfi ezt követően sietve távozott a helyszínről. A rendőrök természetesen gyorsan észlelték a problémát, majd az is kiderült, hogy a traffipaxot egy közeli biztonsági kamera is látja. Végül sikerült megtalálni a férfit, akinek információs rendszer megsértésének bűntette miatt is felelnie kell majd. Alább láthatjátok az esetről készült videót, amelyet Magyarország Ügyészsége tett közzé a Facebookon.


-Hirdetés -

Ez is érdekelhet

- Hirdetés -

Friss hírek

OLDALAINK

Racingline.hu
 Rallycafe.hu
 P1race.hu

KÖVESS MINKET

© TRP Media Holding Kft. - Autonavigator.hu