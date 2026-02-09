MÃ¡r idÃ©n megkezdÅ‘dhet az Omoda Ã©s Jaecoo modellek eurÃ³pai gyÃ¡rtÃ¡sa

Amilyen hamar csak lehet szeretnÃ© megkezdeni az eurÃ³pai gyÃ¡rtÃ¡st a Chery a spanyolorszÃ¡gi Ã¼zemÃ©ben, legalÃ¡bbis errÅ‘l szÃ¡molt be Zhu Shaodong, a vÃ¡llalat EU-s mÅ±kÃ¶dÃ©sÃ©Ã©rt felelÅ‘s igazgatÃ³ja. A lÃ©tesÃ­tmÃ©ny egyÃ©bkÃ©nt messze nem Ãºj Ã©pÃ­tÃ©sÅ±, korÃ¡bban a Nissan tulajdonÃ¡ban Ã¡llt, most viszont a spanyol Ebro gyÃ¡rt benne gÃ©pkocsikat, viszont a 2024-ben feltÃ¡madÃ³ autÃ³gyÃ¡rtÃ³ lÃ©nyegÃ©ben a Chery vÃ¡llalkozÃ¡sa, az Ãºj SUV-ok is gyakorlatilag a kÃ­nai gigavÃ¡llalat termÃ©kei Ã¡temblÃ©mÃ¡zva.A lÃ©tesÃ­tmÃ©ny portfÃ³liÃ³ja viszont hamarosan kiegÃ©szÃ¼lhet az Omoda 5-Ã¶ssel Ã©s a Jaecoo 7-essel, amelyek eurÃ³pai gyÃ¡rtÃ¡sÃ¡t mÃ¡r 2024 Ã³ta tervezi a vÃ¡llalat. Ugyanakkor mÃ©g most sincs pontos dÃ¡tum, hiszen Shaodong egy madridi esemÃ©nyen mÃ©g mindig Ãºgy nyilatkozott, hogy a lehetÅ‘ leghamarabb szeretnÃ©k megkezdeni a gyÃ¡rtÃ¡st. Emellett azt is elÃ¡rulta, hogy a SpanyolorszÃ¡gban kÃ©szÃ¼lÅ‘ szabadidÅ‘-autÃ³kat fÅ‘kÃ©nt a latin-amerikai piacra szÃ¡njÃ¡k, Ã­gy vÃ©lhetÅ‘en MagyarorszÃ¡gra tovÃ¡bbra is KÃ­nÃ¡bÃ³l Ã©rkeznek az egyre nÃ©pszerÅ±bb SUV-ok.