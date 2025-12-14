Még idén elérheti a 100 000 darabot az itthon forgalomba helyezett villanyautók száma

Az Energiaügyi Minisztérium jelezte, hogy mostanában helyezhetik forgalomba a 100 000. hazai villanyautót

Horváth András ,

November végén 98 660 darab villanyautó futott a hazai utakon, decemberben kevesebb mint 1400 gépjárműnek kell zöld rendszámot kapnia ahhoz, hogy még idén százezer fölé nőjön az állomány.

Az EK tájékoztatás szerint 2025-ben egyedül csak januárban maradt kétezer darab alatti az elektromos autók havi bővülés, így minden jel arra muta, hogy az év végéig átlépik az első hatszámjegyű mérföldkövet. A zöldflotta gyarapodása 2020 eleje óta már mintegy tizenháromszoros. az ilyen gépkocsik száma 2024 elejéhez képest megduplázódott Magyarországon.

Hozzátették, a kereslet látványos élénkülését a vállalati e-autó program is hajtja. A hazai gazdasági társaságok járművenként akár 4 millió forintot kaphatnak tisztán elektromos személygépkocsi, teherautó vagy kisbusz megvásárlásához.

A lehetőség megemelt 40 milliárd forintos keretösszeggel, február 26-ig meghosszabbított benyújtási határidővel vehető igénybe - hívták még fel a figyelmet.

Forrás: MTI

