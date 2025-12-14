Még idén elérheti a 100 000 darabot az itthon forgalomba helyezett villanyautók száma

Hozzátették, a kereslet látványos élénkülését a vállalati e-autó program is hajtja. A hazai gazdasági társaságok járművenként akár 4 millió forintot kaphatnak tisztán elektromos személygépkocsi, teherautó vagy kisbusz megvásárlásához.

Az EK tájékoztatás szerint 2025-ben egyedül csak januárban maradt kétezer darab alatti az elektromos autók havi bővülés, így minden jel arra muta, hogy az év végéig átlépik az első hatszámjegyű mérföldkövet. A zöldflotta gyarapodása 2020 eleje óta már mintegy tizenháromszoros. az ilyen gépkocsik száma 2024 elejéhez képest megduplázódott Magyarországon.

A lehetőség megemelt 40 milliárd forintos keretösszeggel, február 26-ig meghosszabbított benyújtási határidővel vehető igénybe - hívták még fel a figyelmet.



Forrás: MTI